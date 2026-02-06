Egyre több felvétel lát napvilágot, amelyek az ukrajnai katonai toborzás során alkalmazott erőszakról és rendőri visszaélésekről számolnak be. Több videó is bemutatja a kényszersorozások körüli incidenseket, valamint azokat az eseteket, amikor a civilek szembeszálltak Zelenszkij emberrablóival.
Elszakadt a cérna Ukrajnában: civilek verik vissza Zelenszkij emberrablóit + videó
Az ukrajnai toborzás egyre erőszakosabb módszerekkel zajlik, amit megelégelt a civil lakosság. Több városban is előfordult, hogy a helyiek felléptek a toborzók brutalitása ellen, sőt volt, ahol sikerült megakadályozniuk az elhurcolást. A kényszersorozás mindennapos konfliktusforrássá vált Ukrajnában, a lakosság ellenállása egyre erősebb.
Az elmúlt hetekben több támadás is érte a toborzóközpontok embereit. Egy frissen nyilvánosságra került videó tanulsága szerint egy futár visszavágott Dnyiproban és
ütlegelni kezdte a TCK tisztjét, amikor az lerángatta a robogójáról.
Ahogy arról lapunk is több ízben beszámolt, az ukrán lakosságnak elege van a toborzótisztekből. Nem mindig járnak sikerrel a TCK tisztjei, a kényszersorozás erőszakossága egyre inkább kiváltja az emberek ellenállását. Amikor a toborzók a közterületekről erőszakkal próbálják elhurcolni a férfiakat a frontra, egyre többször fordul elő, hogy a helyiek ellenállásával találják szemben magukat. Így történt ez a dél-ukrajnai Mikolajivban is, ahol a piacról próbáltak meg elvinni egy férfit. Félig már sikerült is betuszkolniuk az autóba, azonban több nő szembeszállt a toborzókkal, és egyszerűen kirángatta az autóból a férfit.
További Külföld híreink
A TCK emberei sokszor civil autókban ülve várnak a következő áldozatukra. Az alábbi videón egy elsőre hihetetlen jelenet látható: toborzók kiszálltak a kocsiból, majd lekevertek egy akkora pofont az ukrán férfinak, hogy nekiesett a korlátnak.
Borítókép: Az ukrán kényszersorozás maximális fordulatszámon pörög (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkijék kitálaltak a moszkvai merénylet után
Az orosz külügy is megszólalt.
Szijjártó Péter: A Tisza Párt már a januári rezsistopot is támadja
„Ez is a választás tétje, ezt is mérlegeljék a magyar emberek április 12-én.”
A háború mindent felemészt: Ukrajnában már a túlélésért fizetnek az emberek
Ukrajnát belülről falja fel a korrupció.
Fagyban és sötétben – Kijev lakói a túlélésért küzdenek
Még az ivóvíz-szolgáltatás is akadozik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkijék kitálaltak a moszkvai merénylet után
Az orosz külügy is megszólalt.
Szijjártó Péter: A Tisza Párt már a januári rezsistopot is támadja
„Ez is a választás tétje, ezt is mérlegeljék a magyar emberek április 12-én.”
A háború mindent felemészt: Ukrajnában már a túlélésért fizetnek az emberek
Ukrajnát belülről falja fel a korrupció.
Fagyban és sötétben – Kijev lakói a túlélésért küzdenek
Még az ivóvíz-szolgáltatás is akadozik.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!