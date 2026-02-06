Elszakadt a cérna Ukrajnában: civilek verik vissza Zelenszkij emberrablóit + videó

Az elmúlt hetekben több támadás is érte a toborzóközpontok embereit. Egy frissen nyilvánosságra került videó tanulsága szerint egy futár visszavágott Dnyiproban és

ütlegelni kezdte a TCK tisztjét, amikor az lerángatta a robogójáról.

Ahogy arról lapunk is több ízben beszámolt, az ukrán lakosságnak elege van a toborzótisztekből. Nem mindig járnak sikerrel a TCK tisztjei, a kényszersorozás erőszakossága egyre inkább kiváltja az emberek ellenállását. Amikor a toborzók a közterületekről erőszakkal próbálják elhurcolni a férfiakat a frontra, egyre többször fordul elő, hogy a helyiek ellenállásával találják szemben magukat. Így történt ez a dél-ukrajnai Mikolajivban is, ahol a piacról próbáltak meg elvinni egy férfit. Félig már sikerült is betuszkolniuk az autóba, azonban több nő szembeszállt a toborzókkal, és egyszerűen kirángatta az autóból a férfit.