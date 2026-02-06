kényszersorozásUkrajnaZelenszkijorosz-ukrán háború

Elszakadt a cérna Ukrajnában: civilek verik vissza Zelenszkij emberrablóit + videó

Az ukrajnai toborzás egyre erőszakosabb módszerekkel zajlik, amit megelégelt a civil lakosság. Több városban is előfordult, hogy a helyiek felléptek a toborzók brutalitása ellen, sőt volt, ahol sikerült megakadályozniuk az elhurcolást. A kényszersorozás mindennapos konfliktusforrássá vált Ukrajnában, a lakosság ellenállása egyre erősebb.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 13:05
Az ukrán kényszersorozás maximális fordulatszámon pörög Forrás: AFP
Egyre több felvétel lát napvilágot, amelyek az ukrajnai katonai toborzás során alkalmazott erőszakról és rendőri visszaélésekről számolnak be. Több videó is bemutatja a kényszersorozások körüli incidenseket, valamint azokat az eseteket, amikor a civilek szembeszálltak Zelenszkij emberrablóival.

Az ukrajnai kényszersorozás ellen lázad a civil lakosság
Fotó: AFP

Az elmúlt hetekben több támadás is érte a toborzóközpontok embereit. Egy frissen nyilvánosságra került videó tanulsága szerint egy futár visszavágott Dnyiproban és 

ütlegelni kezdte a TCK tisztjét, amikor az lerángatta a robogójáról.

Ahogy arról lapunk is több ízben beszámolt, az ukrán lakosságnak elege van a toborzótisztekből. Nem mindig járnak sikerrel a TCK tisztjei, a kényszersorozás erőszakossága egyre inkább kiváltja az emberek ellenállását. Amikor a toborzók a közterületekről erőszakkal próbálják elhurcolni a férfiakat a frontra, egyre többször fordul elő, hogy a helyiek ellenállásával találják szemben magukat. Így történt ez a dél-ukrajnai Mikolajivban is, ahol a piacról próbáltak meg elvinni egy férfit. Félig már sikerült is betuszkolniuk az autóba, azonban több nő szembeszállt a toborzókkal, és egyszerűen kirángatta az autóból a férfit.

A TCK emberei sokszor civil autókban ülve várnak a következő áldozatukra. Az alábbi videón egy elsőre hihetetlen jelenet látható: toborzók kiszálltak a kocsiból, majd lekevertek egy akkora pofont az ukrán férfinak, hogy nekiesett a korlátnak.

Borítókép: Az ukrán kényszersorozás maximális fordulatszámon pörög (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

