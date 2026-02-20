Rendkívüli

Orbán Viktor: Világszínvonalú és rohamléptékben fejlődő repteret építünk + videó

Ukrajnaorosz támadásorosz-ukrán háborúHarkiv

Orosz rakétatámadás végzett pusztítást Harkivban

Orosz rakétacsapás érte Harkiv egyik kerületét, ahol a támadás következtében járművek gyulladtak ki és lakóépületek ablakai törtek be. A városvezetés tájékoztatása szerint a károk felmérése folyamatban van.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 9:54
Lakóépület betört ablakokkal
Lakóépület betört ablakokkal Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb az orosz hadsereg által végrehajtott támadás rázta meg Ukrajnát. Harkiv egyik városrészét érte találat, amiről a város polgármestere, Igor Terehov és a Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője, Oleg Szinehubov is beszámolt jelentésében. A becsapódás nyomán járművek kaptak lángra, valamint lakóépületekben ablakok rongálódtak meg – számolt be cikkében az Origo.

Harkivban végeztek pusztítást az oroszok
Harkivban végeztek pusztítást az oroszok (Fotó: AFP)

Ellenséges rakétatalálat történt a Szlobidszkij kerületben, a károk felmérése folyamatban van

 – tudatta Terehov.

Szinehubov is megerősítette, hogy a városrészt csapás érte és tájékoztatása szerint az incidens során két gépkocsi is kigyulladt. Később a polgármester a Helyzetközpont adataira hivatkozva jelezte, hogy a támadás következtében a környéken több magasabb épületben is betörtek az ablakok.

Oroszország arányos válaszcsapással reagált az civil infrastruktúrát célzó ukrán támadásra

Korábban beszámoltunk cikkünkben arról, hogy a moszkvai védelmi minisztérium közlése szerint tömeges csapást mért az orosz hadsereg az ukrán hadiipari komplexum objektumaira, az energetikai infrastruktúrának az ukrán fegyveres erőket ellátó létesítményeire, valamint csapásmérő pilóta nélküli repülőgépek gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire. A tárca a szárazföldi és légi indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, drónokkal végrehajtott csapást az orosz polgári infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán terrortámadásokra adott válasznak nevezte.

Borítókép: Lakóépület betört ablakokkal (Fotó:AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu