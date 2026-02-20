Orosz rakétatámadás végzett pusztítást Harkivban

Oroszország arányos válaszcsapással reagált az civil infrastruktúrát célzó ukrán támadásra

Korábban beszámoltunk cikkünkben arról, hogy a moszkvai védelmi minisztérium közlése szerint tömeges csapást mért az orosz hadsereg az ukrán hadiipari komplexum objektumaira, az energetikai infrastruktúrának az ukrán fegyveres erőket ellátó létesítményeire, valamint csapásmérő pilóta nélküli repülőgépek gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire. A tárca a szárazföldi és légi indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, drónokkal végrehajtott csapást az orosz polgári infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán terrortámadásokra adott válasznak nevezte.

Borítókép: Lakóépület betört ablakokkal (Fotó:AFP)