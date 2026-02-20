Újabb az orosz hadsereg által végrehajtott támadás rázta meg Ukrajnát. Harkiv egyik városrészét érte találat, amiről a város polgármestere, Igor Terehov és a Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője, Oleg Szinehubov is beszámolt jelentésében. A becsapódás nyomán járművek kaptak lángra, valamint lakóépületekben ablakok rongálódtak meg – számolt be cikkében az Origo.
Orosz rakétatámadás végzett pusztítást Harkivban
Orosz rakétacsapás érte Harkiv egyik kerületét, ahol a támadás következtében járművek gyulladtak ki és lakóépületek ablakai törtek be. A városvezetés tájékoztatása szerint a károk felmérése folyamatban van.
Ellenséges rakétatalálat történt a Szlobidszkij kerületben, a károk felmérése folyamatban van
– tudatta Terehov.
Szinehubov is megerősítette, hogy a városrészt csapás érte és tájékoztatása szerint az incidens során két gépkocsi is kigyulladt. Később a polgármester a Helyzetközpont adataira hivatkozva jelezte, hogy a támadás következtében a környéken több magasabb épületben is betörtek az ablakok.
Oroszország arányos válaszcsapással reagált az civil infrastruktúrát célzó ukrán támadásra
Korábban beszámoltunk cikkünkben arról, hogy a moszkvai védelmi minisztérium közlése szerint tömeges csapást mért az orosz hadsereg az ukrán hadiipari komplexum objektumaira, az energetikai infrastruktúrának az ukrán fegyveres erőket ellátó létesítményeire, valamint csapásmérő pilóta nélküli repülőgépek gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire. A tárca a szárazföldi és légi indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, drónokkal végrehajtott csapást az orosz polgári infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán terrortámadásokra adott válasznak nevezte.
Borítókép: Lakóépület betört ablakokkal (Fotó:AFP)
