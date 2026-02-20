Németországban az Ukrajnából származó járművek tulajdonosainak újra kell regisztrálniuk autóikat, mivel lejárt az az átmeneti időszak, amely lehetővé tette, hogy ukrán rendszámmal akadálytalanul közlekedjenek – számolt be cikkében a Relocate.
A németeknél betelt a pohár: elkobozhatják az ukránok autóit
Németország frissítette az Ukrajnából érkező járművezetőkre vonatkozó szabályokat. Lezárult az a türelmi időszak, amely lehetővé tette, hogy az ukrán rendszámú autók akadálytalanul közlekedjenek az országban. Az érintetteknek immár németországi forgalmi nyilvántartásba kell vetetniük járműveiket, ellenkező esetben akár bírságra, elkobzásra és akár a zöldkártya érvénytelenítésére is sor kerülhet.
Az Ukrajnából érkező menekülteknek németországi gépjármű-nyilvántartásba kell vetetniük autóikat.Ellenkező esetben az ukrán rendszámú jármű üzemeltetése a német jog megsértésének minősül.
A német rendőrségnek és vámhatóságoknak joguk van akár 70–100 euró közötti bírságot kiszabni szabálysértés esetén, illetve megtiltani a jármű további használatát, majd a kulcsok és a dokumentumok lefoglalásával az autót a tulajdonos költségére elszállíttatni egy vontatótelepre.
A szabálysértők számára a legnagyobb kockázatot nem a rendőrségi eljárás, hanem a polgári jogi következmények jelenthetik.
Azok esetében, akik ténylegesen több mint egy éve Németországban élnek, az ukrán „Zöldkártya” érvénytelennek nyilvánítható.
Amennyiben balesetet rögzítenek, a biztosító társaság jogosult lehet a kártérítés kifizetésének megtagadására. Azok számára, akik jogszerűen kívánnak eljárni, a regisztrációs eljárás már meghatározásra került.
Borítókép: ukrán rendszámrészlet (Fotó:AFP)
