NémetországUkrajnagépjármű

A németeknél betelt a pohár: elkobozhatják az ukránok autóit

Németország frissítette az Ukrajnából érkező járművezetőkre vonatkozó szabályokat. Lezárult az a türelmi időszak, amely lehetővé tette, hogy az ukrán rendszámú autók akadálytalanul közlekedjenek az országban. Az érintetteknek immár németországi forgalmi nyilvántartásba kell vetetniük járműveiket, ellenkező esetben akár bírságra, elkobzásra és akár a zöldkártya érvénytelenítésére is sor kerülhet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 8:02
ukrán rendszámrészlet
ukrán rendszámrészlet Forrás: AFP
Németországban az Ukrajnából származó járművek tulajdonosainak újra kell regisztrálniuk autóikat, mivel lejárt az az átmeneti időszak, amely lehetővé tette, hogy ukrán rendszámmal akadálytalanul közlekedjenek – számolt be cikkében a Relocate.

A németeknél betelt a pohár: elkobozhatják az ukránok autóit Fotó:AFP

Az Ukrajnából érkező menekülteknek németországi gépjármű-nyilvántartásba kell vetetniük autóikat.Ellenkező esetben az ukrán rendszámú jármű üzemeltetése a német jog megsértésének minősül.

A német rendőrségnek és vámhatóságoknak joguk van akár 70–100 euró közötti bírságot kiszabni szabálysértés esetén, illetve megtiltani a jármű további használatát, majd a kulcsok és a dokumentumok lefoglalásával az autót a tulajdonos költségére elszállíttatni egy vontatótelepre.

A szabálysértők számára a legnagyobb kockázatot nem a rendőrségi eljárás, hanem a polgári jogi következmények jelenthetik. 

Azok esetében, akik ténylegesen több mint egy éve Németországban élnek, az ukrán „Zöldkártya” érvénytelennek nyilvánítható.

Amennyiben balesetet rögzítenek, a biztosító társaság jogosult lehet a kártérítés kifizetésének megtagadására. Azok számára, akik jogszerűen kívánnak eljárni, a regisztrációs eljárás már meghatározásra került. 

Borítókép: ukrán rendszámrészlet (Fotó:AFP)

