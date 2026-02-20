A németeknél betelt a pohár: elkobozhatják az ukránok autóit

A szabálysértők számára a legnagyobb kockázatot nem a rendőrségi eljárás, hanem a polgári jogi következmények jelenthetik.

Azok esetében, akik ténylegesen több mint egy éve Németországban élnek, az ukrán „Zöldkártya” érvénytelennek nyilvánítható.

Amennyiben balesetet rögzítenek, a biztosító társaság jogosult lehet a kártérítés kifizetésének megtagadására. Azok számára, akik jogszerűen kívánnak eljárni, a regisztrációs eljárás már meghatározásra került.

Borítókép: ukrán rendszámrészlet (Fotó:AFP)