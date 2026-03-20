Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz, de van egy második csata, az április 12-én lesz

Orbán Viktor mellett a kommentelők

A csütörtöki Európai Tanács-ülés fagyos hangulatban telt, miután hiába fenyegették, zsarolták, a magyar miniszterelnök nem engedett a nyomásnak az ukrán hadikölcsön ügyében. Orbán Viktor egyértelműen jól döntött, a kommentek között ugyanis többen is védelmükbe vették a miniszterelnököt.

2026. 03. 20. 10:14
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án. Mellette Máté János, a Miniszterelnö
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
A tegnapi Európai Tanács-ülésről beszámoló hírek alatt többen is védelmükbe vették a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor a hozzászólások szerint is jól döntött, Ukrajnának pedig nincs helye az Európai Unióban. 

Orbán Viktor mellett álltak ki a kommentelők. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

„Bármely EU-állam kormányának minden tagját, aki Zelenszkijt akar, meghívják a háború frontvonalára gyermekeivel és családjával!!! Ukrajna nem az EU, és ez maradjon is így!!!” – írta az egyik hozzászóló a tanács üléséről beszámoló hír alatt. 

„Srácok, akik nyalogatják a Zelenszkij talpát és oroszpártinak neveznek minket, nincs egy kis eszetek? Most őszintén, Ukrajna nem EU tag, mégis 4 éve kap segélyt, nem értitek, hogy nincs pénzünk adni ebben a helyzetben. Sajnállak titeket, nem szeretitek a szomszédaitokat, nemzetiségtől függetlenül, először legyünk jól, aztán lehetünk nagylelkűek” – írta egy másik kommentelő. 

A hozzászólók közül egyébként többen is gratuláltak a magyar miniszterelnöknek, aki szerintük végre világossá tette, hogy az Európai Uniót nem Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezeti. Többen azt is hangsúlyozták, hogy nem lehet fenntartani négy évig vagy még tovább egy olyan háborút, amely valójában soha nem volt a mienk. 

Orbán Viktor miniszterelnök korábban világossá tette: amíg az ukrán fél korlátozza a Magyarországra érkező olajszállítást, addig hazánk nem támogatja az Ukrajnát érintő pénzügyi döntéseket. Orbán Viktor szerint a kérdés nemcsak gazdasági, hanem szuverenitási ügy is, amelyben Magyarország a saját érdekeit fogja érvényesíteni a brüsszeli tárgyalások során.

– Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk – fogalmazott a miniszterelnök, valamint hozzátette, ő megmondta, hogy Magyarország tartja a decemberi döntést.

Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, akkor sem járultunk volna hozzá ehhez a kilencvenmilliárdos hitelhez. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Tehát erre kénytelenek vagyunk

– fogalmazott a kormányfő. 

Orbán Viktor emellett arról is beszélt, hogy az energiaválság, ami kibontakozik, súlyos, ha pedig az Európai Unió nem vet véget annak a politikának, ami izolálta a kontinenst, akkor nem fog tudni megbirkózni a kihívással. 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
