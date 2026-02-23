Rendkívüli

Orbán Viktor: A nemzeti kormány nem enged a zsarolásnak + videó

támogatásKijevorosz-ukrán háborúCostaévforduló

Brüsszel háborúpárti vezetői Ukrajnába utaznak

António Costa, az Európai Tanács elnöke Ursula von der Leyennel együtt vesz részt az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójának kijevi megemlékezésén. A brüsszeli vezetők megerősítették: az EU támogatása továbbra is rendíthetetlen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 13:21
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Fotó: MAGALI COHEN Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Tanács közleménye szerint 2026. február 24-én António Costa, az Európai Tanács elnöke Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének társaságában Kijevbe utazik, hogy részt vegyenek Oroszország Ukrajna elleni agressziójának negyedik évfordulóján rendezett hivatalos megemlékezésen. A program részeként a két uniós vezető felkeres egy, az orosz rakétatámadások által megrongált energetikai infrastruktúrát, valamint háromoldalú találkozót tart Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

António Costa és Ursula von der Leyen Volodimir Zelenszkijjel is tárgyal
António Costa és Ursula von der Leyen Volodimir Zelenszkijjel is tárgyal. Fotó: Bloomberg

Costa és Von der Leyen részt vesz a „hajlandóak koalíciója” ülésén is, amelyet Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök hívott össze. A találkozón 35 ország képviselői erősítik meg elkötelezettségüket Ukrajna támogatása mellett, különös tekintettel a tartós béke és Európa biztonságának garantálására – olvasható a tájékoztatóban.

António Costa a közleményben hangsúlyozta: 2022. február 24-én Oroszország „kiprovokálatlan, indokolatlan és illegális háborút” indított Ukrajna ellen, megsértve annak szuverenitását és a nemzetközi jogot. Hozzátette, hogy az Európai Unió azóta is rendíthetetlen szolidaritást vállal az ukrán néppel, és négy év elteltével is egységesen és határozottan kiáll Ukrajna mellett.

A kijevi látogatás során tartott sajtótájékoztatót biztonsági okokból nem közvetítik élőben, de felvételről elérhető lesz az uniós csatornákon.

Ez lesz Costa negyedik ukrajnai útja azóta, hogy 2024. december 1-jén átvette az Európai Tanács vezetését. A közlemény emlékeztet: 

az EU a háború kezdete óta összesen 193,3 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának. Ebből 103,3 milliárd euró pénzügyi, gazdasági és humanitárius segítség, 69,3 milliárd euró katonai támogatás, 17 milliárd euró az EU-n belüli menekültek támogatására, míg 3,7 milliárd euró az immobilizált orosz eszközök bevételeiből származik.

Az Európai Tanács korábban megállapodott az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós pénzügyi támogatás jogi keretéről is – áll a testület sajtóközleményében.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: Hans Lucas)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfegyőr

Ez is NER-es, mi?

Bayer Zsolt avatarja

Várom, hogy NoÁr meg Fegyőr – ez a két idióta – még ma kifejtse, miszerint a felvételen látható eltakarítandó állat is „neres”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu