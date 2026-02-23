Brüsszel háborúpárti vezetői Ukrajnába utaznak

Az Európai Tanács közleménye szerint 2026. február 24-én António Costa, az Európai Tanács elnöke Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének társaságában Kijevbe utazik, hogy részt vegyenek Oroszország Ukrajna elleni agressziójának negyedik évfordulóján rendezett hivatalos megemlékezésen. A program részeként a két uniós vezető felkeres egy, az orosz rakétatámadások által megrongált energetikai infrastruktúrát, valamint háromoldalú találkozót tart Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Costa és Von der Leyen részt vesz a „hajlandóak koalíciója” ülésén is, amelyet Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök hívott össze. A találkozón 35 ország képviselői erősítik meg elkötelezettségüket Ukrajna támogatása mellett, különös tekintettel a tartós béke és Európa biztonságának garantálására – olvasható a tájékoztatóban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!