Brüsszel háborúpárti vezetői Ukrajnába utaznak

António Costa a közleményben hangsúlyozta: 2022. február 24-én Oroszország „kiprovokálatlan, indokolatlan és illegális háborút” indított Ukrajna ellen, megsértve annak szuverenitását és a nemzetközi jogot. Hozzátette, hogy az Európai Unió azóta is rendíthetetlen szolidaritást vállal az ukrán néppel, és négy év elteltével is egységesen és határozottan kiáll Ukrajna mellett.

A kijevi látogatás során tartott sajtótájékoztatót biztonsági okokból nem közvetítik élőben, de felvételről elérhető lesz az uniós csatornákon.