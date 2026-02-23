„Ukrajna harca Európa harca” – Magyar Péterék pártcsaládja gyors uniós integrációt követel

Kétségtelen, hogy Oroszországnak meg kell fizetnie az Ukrajnában okozott hatalmas pusztításért. Az ukrajnai energetikai és polgári infrastruktúra elleni orosz támadások az egyszerű polgárok elleni szándékos támadások. Ugyanezt a mintát, kisebb léptékben, már az EU-n belül is láthatjuk. Rajtunk múlik, hogyan kezeljük ezt a helyzetet. De ahhoz, hogy győzni tudjunk, a válaszunknak erősnek, rendíthetetlennek és egységesnek kell lennie. Ez az a nyelv, amelyet Putyin és a Kreml megért.