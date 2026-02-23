„Ukrajna harca Európa harca” – Magyar Péterék pártcsaládja gyors uniós integrációt követel

Négy évvel azután, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, az Európai Néppárti (EPP) képviselőcsoport továbbra is határozottan kiáll Ukrajna szabadsága, szuverenitása és európai jövője mellett. Ez a fő üzenet határozza meg a keddi rendkívüli plenáris ülést az Európai Parlamentben. Magyar Péter pártcsaládja szerint minél hamarabb az EU tagja kell, hogy legyen a háborúban álló Ukrajna.
Négy évvel az orosz–ukrán háború kezdete után az Európai Néppárt képviselőcsoportja határozottan kiáll amellett, hogy Ukrajna szabadsága és szuverenitása elválaszthatatlan Európa biztonságától. A keddi rendkívüli plenáris ülésen az EP tiszteleg az elesett ukrán hősök előtt, miközben az EU-tagállamokat nagyobb felelősségvállalásra, hiteles hosszú távú biztonsági garanciákra, valamint Ukrajna európai integrációjának és uniós csatlakozási folyamatának stratégiai prioritásként történő kezelésére sürgeti. Magyar Péterék pártcsaládja a rengeteg veszély és korrupció ellenére bevennék az unióba Ukrajnát.
A plenáris ülés célja:
- Tisztelegni az Ukrajnáért életüket feláldozó ezrek előtt,
- Sürgetni az EU tagállamait, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget a kontinens biztonságáért,
- Nyújtsanak hiteles, hosszú távú biztonsági garanciákat Ukrajnának,
- Stratégiai prioritásként kezeljék Ukrajna európai integrációját és csatlakozási folyamatát.
Andrzej Halicki európai parlamenti képviselő, a Tisza pártot is a soraiban tudó néppárti frakció külügyekért felelős alelnöke kiemelte:
Kétségtelen, hogy Oroszországnak meg kell fizetnie az Ukrajnában okozott hatalmas pusztításért. Az ukrajnai energetikai és polgári infrastruktúra elleni orosz támadások az egyszerű polgárok elleni szándékos támadások. Ugyanezt a mintát, kisebb léptékben, már az EU-n belül is láthatjuk. Rajtunk múlik, hogyan kezeljük ezt a helyzetet. De ahhoz, hogy győzni tudjunk, a válaszunknak erősnek, rendíthetetlennek és egységesnek kell lennie. Ez az a nyelv, amelyet Putyin és a Kreml megért.
A néppárti frakció szerint Ukrajna harca egyben Európa harca is: az orosz agresszió elleni egységes, határozott fellépés elengedhetetlen a győzelemhez és a kontinens hosszú távú biztonságához.
