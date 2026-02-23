oroszországukrajnaorosz-ukrán háborúMagyar Péter

„Ukrajna harca Európa harca” – Magyar Péterék pártcsaládja gyors uniós integrációt követel

Négy évvel az orosz–ukrán háború kezdete után az Európai Néppárt képviselőcsoportja határozottan kiáll amellett, hogy Ukrajna szabadsága és szuverenitása elválaszthatatlan Európa biztonságától. A keddi rendkívüli plenáris ülésen az EP tiszteleg az elesett ukrán hősök előtt, miközben az EU-tagállamokat nagyobb felelősségvállalásra, hiteles hosszú távú biztonsági garanciákra, valamint Ukrajna európai integrációjának és uniós csatlakozási folyamatának stratégiai prioritásként történő kezelésére sürgeti. Magyar Péterék pártcsaládja a rengeteg veszély és korrupció ellenére bevennék az unióba Ukrajnát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 9:01
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Négy évvel azután, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, az Európai Néppárti (EPP) képviselőcsoport továbbra is határozottan kiáll Ukrajna szabadsága, szuverenitása és európai jövője mellett. Ez a fő üzenet határozza meg a keddi rendkívüli plenáris ülést az Európai Parlamentben. Magyar Péter pártcsaládja szerint minél hamarabb az EU tagja kell, hogy legyen a háborúban álló Ukrajna.

A plenáris ülés célja:

  • Tisztelegni az Ukrajnáért életüket feláldozó ezrek előtt,
  • Sürgetni az EU tagállamait, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget a kontinens biztonságáért,
  • Nyújtsanak hiteles, hosszú távú biztonsági garanciákat Ukrajnának,
  • Stratégiai prioritásként kezeljék Ukrajna európai integrációját és csatlakozási folyamatát.

Andrzej Halicki európai parlamenti képviselő, a Tisza pártot is a soraiban tudó néppárti frakció külügyekért felelős alelnöke kiemelte:

Kétségtelen, hogy Oroszországnak meg kell fizetnie az Ukrajnában okozott hatalmas pusztításért. Az ukrajnai energetikai és polgári infrastruktúra elleni orosz támadások az egyszerű polgárok elleni szándékos támadások. Ugyanezt a mintát, kisebb léptékben, már az EU-n belül is láthatjuk. Rajtunk múlik, hogyan kezeljük ezt a helyzetet. De ahhoz, hogy győzni tudjunk, a válaszunknak erősnek, rendíthetetlennek és egységesnek kell lennie. Ez az a nyelv, amelyet Putyin és a Kreml megért.

A néppárti frakció szerint Ukrajna harca egyben Európa harca is: az orosz agresszió elleni egységes, határozott fellépés elengedhetetlen a győzelemhez és a kontinens hosszú távú biztonságához. 

