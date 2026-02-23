Zelenszkij: Megkezdődött a harmadik világháború

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-vel készült friss interjújában, amelyet a kijevi kormányzati központban adott, határozottan kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin már elindította a harmadik világháborút az Ukrajna elleni agresszióval, és ezt a folyamatot intenzív katonai és gazdasági nyomással kell megállítani. Zelenszkij szerint nem az a kérdés, hogy elkezdődik-e egy ilyen konfliktus, hanem az, hogy Putyin meddig képes még terjeszkedni, és hogyan lehet őt visszaszorítani.
Az ukrán elnök úgy véli, Oroszország nem csupán Ukrajnát akarja leigázni, hanem egy egészen más életmódot akar rákényszeríteni a világ népeire, megváltoztatva az emberek által választott életformát.
Zelenszkij elutasította a tűzszünetet
Zelenszkij határozottan elutasította azokat a tűzszüneti feltételeket, amelyeket Putyin támaszt, például a donyecki régió még ukrán kézen lévő 20 százalékának, valamint a herszoni és zaporizzsjai területek átadását. Ezeket nem egyszerű földterület-átengedésnek tekinti, hanem az ukrán pozíciók gyengítésének, százezrek elhagyásának és a társadalom megosztásának.
Ha Ukrajna engedne ezeknek a követeléseknek, az szerinte csak átmeneti szünetet adna Putyinnak – európai partnerei szerint három-öt évre, saját véleménye szerint legfeljebb kettőre –, majd az orosz elnök újra támadna, és nem tudni, hol állna meg legközelebb.
Zelenszkij győzelemként azt határozta meg, hogy Ukrajna visszaállítja a normális életet polgárai számára, véget vet a gyilkolásnak, megőrzi függetlenségét, és idővel visszaszerezi az összes területét, beleértve a 1991-es határokat. Ezt nem csupán ukrán győzelemnek, hanem a világ igazságosságának tekinti, mivel Putyin megállítása globális érdek, hiszen nem állna meg Ukrajnánál.
Elismerte ugyanakkor, hogy a teljes terület azonnali visszafoglalása hatalmas emberáldozatot és fegyverhiányt jelentene, ezért idő kérdése az egész, de a föld emberek nélkül értéktelen – a legfontosabb a függetlenség megőrzése és az igazság helyreállítása.
Az interjúban szó esett Donald Trumpról is, akivel Zelenszkij viszonya feszült. Trump korábban nyilvánosan támadta őt, diktátornak nevezve és azt állítva, hogy ő indította a háborút. Zelenszkij cáfolta ezeket a vádakat, hangsúlyozva, hogy nem diktátor, és nem ő robbantotta ki a konfliktust.
