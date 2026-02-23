Zelenszkij: Megkezdődött a harmadik világháború

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-vel készült friss interjújában, amelyet a kijevi kormányzati központban adott, határozottan kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin már elindította a harmadik világháborút az Ukrajna elleni agresszióval, és ezt a folyamatot intenzív katonai és gazdasági nyomással kell megállítani. Zelenszkij szerint nem az a kérdés, hogy elkezdődik-e egy ilyen konfliktus, hanem az, hogy Putyin meddig képes még terjeszkedni, és hogyan lehet őt visszaszorítani.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Az ukrán elnök úgy véli, Oroszország nem csupán Ukrajnát akarja leigázni, hanem egy egészen más életmódot akar rákényszeríteni a világ népeire, megváltoztatva az emberek által választott életformát.

Zelenszkij elutasította a tűzszünetet

Zelenszkij határozottan elutasította azokat a tűzszüneti feltételeket, amelyeket Putyin támaszt, például a donyecki régió még ukrán kézen lévő 20 százalékának, valamint a herszoni és zaporizzsjai területek átadását. Ezeket nem egyszerű földterület-átengedésnek tekinti, hanem az ukrán pozíciók gyengítésének, százezrek elhagyásának és a társadalom megosztásának.

Ha Ukrajna engedne ezeknek a követeléseknek, az szerinte csak átmeneti szünetet adna Putyinnak – európai partnerei szerint három-öt évre, saját véleménye szerint legfeljebb kettőre –, majd az orosz elnök újra támadna, és nem tudni, hol állna meg legközelebb.

Zelenszkij győzelemként azt határozta meg, hogy Ukrajna visszaállítja a normális életet polgárai számára, véget vet a gyilkolásnak, megőrzi függetlenségét, és idővel visszaszerezi az összes területét, beleértve a 1991-es határokat. Ezt nem csupán ukrán győzelemnek, hanem a világ igazságosságának tekinti, mivel Putyin megállítása globális érdek, hiszen nem állna meg Ukrajnánál.

Elismerte ugyanakkor, hogy a teljes terület azonnali visszafoglalása hatalmas emberáldozatot és fegyverhiányt jelentene, ezért idő kérdése az egész, de a föld emberek nélkül értéktelen – a legfontosabb a függetlenség megőrzése és az igazság helyreállítása.

Az interjúban szó esett Donald Trumpról is, akivel Zelenszkij viszonya feszült. Trump korábban nyilvánosan támadta őt, diktátornak nevezve és azt állítva, hogy ő indította a háborút. Zelenszkij cáfolta ezeket a vádakat, hangsúlyozva, hogy nem diktátor, és nem ő robbantotta ki a konfliktust.