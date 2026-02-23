vlagyimir putyinukrajnazelenszkijorosz-ukrán háborúoroszország

Zelenszkij: Megkezdődött a harmadik világháború

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek adott interjújában határozottan kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin az Ukrajna elleni háborúval már elindította a harmadik világháborút, és ezt a folyamatot intenzív katonai és gazdasági nyomással kell megállítani, különben Oroszország nem fog megállni Ukrajnánál. Zelenszkij elnök elutasította a területi engedményeket, hangsúlyozta, hogy a győzelem a 1991-es határok visszaállítása és Ukrajna függetlenségének megőrzése. Az ukrán elnök nem zárta ki, hogy újra indulna egy esetleges választáson.

Kozma Zoltán
2026. 02. 23. 6:58
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-vel készült friss interjújában, amelyet a kijevi kormányzati központban adott, határozottan kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin már elindította a harmadik világháborút az Ukrajna elleni agresszióval, és ezt a folyamatot intenzív katonai és gazdasági nyomással kell megállítani. Zelenszkij szerint nem az a kérdés, hogy elkezdődik-e egy ilyen konfliktus, hanem az, hogy Putyin meddig képes még terjeszkedni, és hogyan lehet őt visszaszorítani. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Az ukrán elnök úgy véli, Oroszország nem csupán Ukrajnát akarja leigázni, hanem egy egészen más életmódot akar rákényszeríteni a világ népeire, megváltoztatva az emberek által választott életformát.

Zelenszkij elutasította a tűzszünetet

Zelenszkij határozottan elutasította azokat a tűzszüneti feltételeket, amelyeket Putyin támaszt, például a donyecki régió még ukrán kézen lévő 20 százalékának, valamint a herszoni és zaporizzsjai területek átadását. Ezeket nem egyszerű földterület-átengedésnek tekinti, hanem az ukrán pozíciók gyengítésének, százezrek elhagyásának és a társadalom megosztásának.

Ha Ukrajna engedne ezeknek a követeléseknek, az szerinte csak átmeneti szünetet adna Putyinnak – európai partnerei szerint három-öt évre, saját véleménye szerint legfeljebb kettőre –, majd az orosz elnök újra támadna, és nem tudni, hol állna meg legközelebb.

Zelenszkij győzelemként azt határozta meg, hogy Ukrajna visszaállítja a normális életet polgárai számára, véget vet a gyilkolásnak, megőrzi függetlenségét, és idővel visszaszerezi az összes területét, beleértve a 1991-es határokat. Ezt nem csupán ukrán győzelemnek, hanem a világ igazságosságának tekinti, mivel Putyin megállítása globális érdek, hiszen nem állna meg Ukrajnánál. 

Elismerte ugyanakkor, hogy a teljes terület azonnali visszafoglalása hatalmas emberáldozatot és fegyverhiányt jelentene, ezért idő kérdése az egész, de a föld emberek nélkül értéktelen – a legfontosabb a függetlenség megőrzése és az igazság helyreállítása.

Az interjúban szó esett Donald Trumpról is, akivel Zelenszkij viszonya feszült. Trump korábban nyilvánosan támadta őt, diktátornak nevezve és azt állítva, hogy ő indította a háborút. Zelenszkij cáfolta ezeket a vádakat, hangsúlyozva, hogy nem diktátor, és nem ő robbantotta ki a konfliktust. 

A 2024-ben esedékes választások elhalasztása szerinte a hadiállapot miatt történt, és bár technikailag lehetséges lenne most megtartani azokat, rengeteg akadály van – milliók menekültek el, jelentős területek orosz megszállás alatt állnak.

 Zelenszkij nem döntötte el, indul-e újra, de ha a háború befejezésének feltétele a választás, akkor meglesz – feltéve, hogy legitim, az ukrán nép által elfogadott és a partnerek által is elismert lesz. Előbb azonban biztonsági garanciákra van szükség.

A legnagyobb jelenlegi problémaként a légvédelmet említette: Ukrajna kétségbeesetten várja az amerikai Patriot-rendszerek és rakéták licencgyártásának engedélyét, hogy saját maga állíthasson elő belőlük, de eddig hiába kérik ezt a partnerektől, és nem érti, miért tagadják meg. Az interjú végét Zelenszkij optimistán zárta: a háború nem egyetlen úton ér véget, hanem párhuzamos lépésekkel, akár egy sakkjátszmában több vezetővel szemben.  

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

