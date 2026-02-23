Brüsszel Zelenszkijnek: El kell ismerni az azonos neműek házasságát és védeni kell az LMBTQ+ jogokat

Ukrajna az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében köteles lesz jogilag elismerni az egynemű párokat, és biztosítani az LMBT+ közösség jogainak védelmét. Ezt az Európai Bizottság hangsúlyozta egy friss válaszlevelében ukrán jogvédő szervezetek megkeresésére. Brüsszel kemény üzenetet küldött Kijevnek.

Brüsszel üzent Ukrajnának (Fotó: AFP)

Két ukrán civil szervezet ugyanis hivatalos levélben fordult az Európai Bizottsághoz aggályaikkal kapcsolatban a Verhovna Rada-ban nemrégiben benyújtott új Polgári Törvénykönyv-tervezet kapcsán. A jogvédők szerint ez a dokumentum jelentősen szűkítené az egynemű párok jogi védelmét. Konkrétan a tervezet kizárólag különböző nemű partnerek számára ismerné el csak a „tényleges családi unió” intézményét, így az egynemű párok elveszítenék az egyetlen létező – bár korlátozott – jogi elismerési formát. Emellett automatikusan érvénytelenné tenné a házasságot, ha az egyik fél hivatalosan megváltoztatja a nemét, anélkül hogy pontosan meghatározná a változás időpontját – ez akár korábban jogszerűen kötött házasságokat is kétségessé tehetne transznemű személyek esetében.

Brüsszel: Ukrajnának el kell ismernie az azonos neműek házasságát és védenie kell az LMBTQ+ jogokat

Az Európai Bizottság válasza egyértelműen emlékeztette Ukrajnát az EU-csatlakozási tárgyalásokban vállalt kötelezettségeire.

Ukrajnának törvényt kell elfogadnia, amely biztosítja az egynemű párok jogi elismerését és védelmét.

A Bizottság kiemelte, hogy szorosan figyelemmel fogja kísérni e kötelezettség teljesítését, és a tervezet LMBT+ jogokra gyakorolt hatását rendszeresen napirendre tűzi a monitoring-találkozókon és a hivatalos ukrán–EU párbeszédek során, szúrta ki a hirado.hu.

A téma nem új keletű: már korábban is felmerült, például a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson is kijelentette, hogy Ukrajnának rendeznie kell az egynemű partnerségek kérdését az eurointegráció előfeltételeként.