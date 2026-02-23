Brüsszel Zelenszkijnek: El kell ismerni az azonos neműek házasságát és védeni kell az LMBTQ+ jogokat

Ukrajna az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében köteles lesz jogilag elismerni az egynemű párokat, és biztosítani az LMBT+ közösség jogainak védelmét. Ezt az Európai Bizottság hangsúlyozta egy friss válaszlevelében ukrán jogvédő szervezetek megkeresésére. Brüsszel kemény üzenetet küldött Kijevnek.
Két ukrán civil szervezet ugyanis hivatalos levélben fordult az Európai Bizottsághoz aggályaikkal kapcsolatban a Verhovna Rada-ban nemrégiben benyújtott új Polgári Törvénykönyv-tervezet kapcsán. A jogvédők szerint ez a dokumentum jelentősen szűkítené az egynemű párok jogi védelmét. Konkrétan a tervezet kizárólag különböző nemű partnerek számára ismerné el csak a „tényleges családi unió” intézményét, így az egynemű párok elveszítenék az egyetlen létező – bár korlátozott – jogi elismerési formát. Emellett automatikusan érvénytelenné tenné a házasságot, ha az egyik fél hivatalosan megváltoztatja a nemét, anélkül hogy pontosan meghatározná a változás időpontját – ez akár korábban jogszerűen kötött házasságokat is kétségessé tehetne transznemű személyek esetében.
Brüsszel: Ukrajnának el kell ismernie az azonos neműek házasságát és védenie kell az LMBTQ+ jogokat
Az Európai Bizottság válasza egyértelműen emlékeztette Ukrajnát az EU-csatlakozási tárgyalásokban vállalt kötelezettségeire.
Ukrajnának törvényt kell elfogadnia, amely biztosítja az egynemű párok jogi elismerését és védelmét.
A Bizottság kiemelte, hogy szorosan figyelemmel fogja kísérni e kötelezettség teljesítését, és a tervezet LMBT+ jogokra gyakorolt hatását rendszeresen napirendre tűzi a monitoring-találkozókon és a hivatalos ukrán–EU párbeszédek során, szúrta ki a hirado.hu.
A téma nem új keletű: már korábban is felmerült, például a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson is kijelentette, hogy Ukrajnának rendeznie kell az egynemű partnerségek kérdését az eurointegráció előfeltételeként.
