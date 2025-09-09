IránmegállapodásNAÜ

Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség az ellenőrzések újraindításáról állapodott meg

Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az Iszlám Köztársaság nukleáris létesítményeiben történő ellenőrzések újraindításáról állapodott meg – közölte kedden Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója az X-en. Grossi Egyiptom közvetítésével tárgyalt Iránnal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 22:38
A NAÜ székhelye Bécsben Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ma Kairóban az iráni külügyminiszterrel, (Abbász) Aragcsival egyeztettük az ellenőrzések újraindításának gyakorlati feltételeit Iránban. Ez egy fontos lépés a helyes irányba” – írta az X közösségi oldalon.

Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az Iszlám Köztársaság nukleáris létesítményeiben történő ellenőrzések újraindításáról állapodott meg – közölte kedden Rafael Grossi
Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az Iszlám Köztársaság nukleáris létesítményeiben történő ellenőrzések újraindításáról állapodott meg – közölte kedden Rafael Grossi
(Fotó: AFP)

Grossi egyben köszönetet mondott az egyiptomi külügyminiszternek, Badr Abdelatinak is, akinek közvetítésével a tárgyalásokat megtarthatták.

A bécsi székhelyű ügynökség hetek óta tárgyal az iráni képviselőkkel az ellenőrzések újraindításáról. 

A tárgyalások középpontjában elsősorban a több mint 400 kilogramm, az atomfegyverek szempontjából releváns küszöbértéket megközelítőre dúsított urán sorsa áll. 

Teherán eddig nem tájékoztatta a NAÜ-t arról, hogy ez az készlet jelenleg hol és milyen állapotban van az iráni nukleáris létesítmények elleni júniusi izraeli, illetve amerikai támadások után.

Irán július 2-án jelentette be, hogy ideiglenesen felfüggeszti az együttműködést a NAÜ-vel. A vonatkozó törvény értelmében Irán nem enged be NAÜ-ellenőröket az országba, amíg nukleáris létesítményeinek biztonsága nem garantált.

Borítókép: A NAÜ székhelye Bécsben (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.