Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség az ellenőrzések újraindításáról állapodott meg

„Ma Kairóban az iráni külügyminiszterrel, (Abbász) Aragcsival egyeztettük az ellenőrzések újraindításának gyakorlati feltételeit Iránban. Ez egy fontos lépés a helyes irányba” – írta az X közösségi oldalon.

Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az Iszlám Köztársaság nukleáris létesítményeiben történő ellenőrzések újraindításáról állapodott meg – közölte kedden Rafael Grossi

(Fotó: AFP)

Grossi egyben köszönetet mondott az egyiptomi külügyminiszternek, Badr Abdelatinak is, akinek közvetítésével a tárgyalásokat megtarthatták.

A bécsi székhelyű ügynökség hetek óta tárgyal az iráni képviselőkkel az ellenőrzések újraindításáról.

A tárgyalások középpontjában elsősorban a több mint 400 kilogramm, az atomfegyverek szempontjából releváns küszöbértéket megközelítőre dúsított urán sorsa áll.

Teherán eddig nem tájékoztatta a NAÜ-t arról, hogy ez az készlet jelenleg hol és milyen állapotban van az iráni nukleáris létesítmények elleni júniusi izraeli, illetve amerikai támadások után.

Grateful to Egypt’s President @AlsisiOfficial 🇪🇬 for providing the framework that enabled today’s agreement on technical modalities for the implementation of inspections in Iran. A step in the right direction that opens the door for diplomacy and stability. pic.twitter.com/11GODwDRp3 — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 9, 2025

Irán július 2-án jelentette be, hogy ideiglenesen felfüggeszti az együttműködést a NAÜ-vel. A vonatkozó törvény értelmében Irán nem enged be NAÜ-ellenőröket az országba, amíg nukleáris létesítményeinek biztonsága nem garantált.

Borítókép: A NAÜ székhelye Bécsben (Fotó: AFP)