Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter saját botrányos jelöltjeiről próbálja elterelni a figyelmet + videó

Magyar Péter szerint Karácsony Gergely Tüttő Kata jelölésével akarja elterelni a figyelmet a tiszás jelöltállításról – erre reagált közösségi oldalára feltett videóüzenetében Szentkirályi Alexandra.

Mint fogalmazott,

„azt el is hiszem, hogy Péter szeretné, ha senki nem figyelne botrányos jelöltjeire”.

A politikus szerint a Tisza Párt több jelöltje is komoly kérdéseket vet fel. „Akik azt se tudják, hol indulnak” – jegyezte meg ironikusan, hozzátéve: vannak köztük korábbi MSZP-, DK- és Momentum-szimpatizánsok is. Kiemelte azt is, hogy

egyes jelöltek „Soros Györgyöt köszöntik születésnapján”, mások Pride-aktivisták vagy brüsszeli alkalmazottak.

Szentkirályi arra is emlékeztetett, hogy Magyar Péter korábban kólásdoboznak nevezte saját jelöltjeit, majd azzal is megalázta őket, hogy azt ismételgetik: pressKUKACtalpramagyarok.hu. „És lehetne sorolni” – tette hozzá.

Végül úgy fogalmazott: