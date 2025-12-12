A következő választás lehet a Vox nagy diadala Spanyolországban

Más kutatók is észrevették a kézzelfogható elmozdulást ebben a demográfiai csoportban, amely korábban nehezen volt megszerezhető a párt számára. Jesús Fernández-Villaverde, a Pennsylvaniai Egyetem közgazdaságtan professzora december 3-án X-fiókján így fogalmazott: „A Vox kezd kitűnni az alacsony jövedelmű szavazók körében. Ahogy már korábban is mondtam, a Vox jövője Getaféban van, nem Salamanca környékén.” Getafe Madridtól délre fekszik, míg a Salamanca negyed a főváros szívében található, ahol a társadalmi-politikai konzervativizmus hagyományosan erős.

Valójában a korábbi munkásosztály körében a Vox kapta a legtöbb szavazatot, a PSOE-t megelőzve, és messze felülmúlva a Sumart vagy a Podemost

– tette hozzá Fernández, az elmúlt hónapok országos és regionális felméréseinek részletes áttekintése alapján. A Vox felívelése nem véletlen: az utóbbi időszak kampányai Madrid déli külvárosaiban, így Getafében is zajlanak. A pártot 2013-ban a jobbközép spanyol Néppárt (PP) egykori politikusaként és a Vox jelenlegi elnökeként ismert Santiago Abascal alapította. Ivan Espinoza de los Monteros, a párt korábbi parlamenti szóvivője évekig a Vox legismertebb képviselője volt Abascal mellett.

2019-ben a párt 54 mandátumot szerzett a nemzeti parlamentben, regionális választásokon is győzelmeket aratva.

Azóta a parlamenti jelenlét vegyes: jelenleg 33 mandátuma van, minden regionális önkormányzatban ellenzékben van. A kitartó kampány a munkásosztály felé azonban meghozta gyümölcsét.