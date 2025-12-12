vox pártszavazatVálasztásokspanyol választásokmunkásosztálySpanyolország

A következő választás lehet a Vox nagy diadala Spanyolországban

Spanyolország politikai térképe átrendeződik: a következő választási ciklus a jobboldali Vox párt történelmi áttörését hozhatja. A legfrissebb közvélemény-kutatások és elemzések azt mutatják, hogy a párt egyre nagyobb támogatottságot élvez a munkásosztály körében, így a korábban balközépre szavazók voksait a jobboldal felé tereli. Elemzők szerint ha a trend folytatódik, a Vox az elkövetkező öt évben alapjaiban formálhatja át a spanyol politikát.

Sebők Barbara
2025. 12. 12. 8:20
A következő választási ciklus lehet a Vox igazi diadala Spanyolországban
„Tavaly nyáron a szocialista szavazók mindössze 0,3 százaléka jelezte, hogy a Voxhoz csatlakozott, a múlt hónapban már 2,5 százalék volt az arány – és ez folyamatosan nő” – írta az El Mundo december 9-én közzétett, saját megrendelésű közvélemény-kutatása kapcsán, amelyet a Brussels Signal szemlézett. November és december között ez a növekedés 1,5 százalékpontot tett ki, így a Vox támogatottsága 3,9 százalékra emelkedett.

Spanyolország politikai térképe átrendeződik: a következő választási ciklus a jobboldali Vox párt történelmi áttörését hozhatja
Spanyolország politikai térképe átrendeződik: a következő választási ciklus a jobboldali Vox párt történelmi áttörését hozhatja (Fotó: AFP)

A felmérés azt is megmutatta, hogy a Vox ma a legnépszerűbb párt a százezer főnél nagyobb városokban, különösen Madridban és más nagyvárosok munkásosztály által lakott külvárosi területein.

Más kutatók is észrevették a kézzelfogható elmozdulást ebben a demográfiai csoportban, amely korábban nehezen volt megszerezhető a párt számára. Jesús Fernández-Villaverde, a Pennsylvaniai Egyetem közgazdaságtan professzora december 3-án X-fiókján így fogalmazott: „A Vox kezd kitűnni az alacsony jövedelmű szavazók körében. Ahogy már korábban is mondtam, a Vox jövője Getaféban van, nem Salamanca környékén.” Getafe Madridtól délre fekszik, míg a Salamanca negyed a főváros szívében található, ahol a társadalmi-politikai konzervativizmus hagyományosan erős.

Valójában a korábbi munkásosztály körében a Vox kapta a legtöbb szavazatot, a PSOE-t megelőzve, és messze felülmúlva a Sumart vagy a Podemost

– tette hozzá Fernández, az elmúlt hónapok országos és regionális felméréseinek részletes áttekintése alapján. A Vox felívelése nem véletlen: az utóbbi időszak kampányai Madrid déli külvárosaiban, így Getafében is zajlanak. A pártot 2013-ban a jobbközép spanyol Néppárt (PP) egykori politikusaként és a Vox jelenlegi elnökeként ismert Santiago Abascal alapította. Ivan Espinoza de los Monteros, a párt korábbi parlamenti szóvivője évekig a Vox legismertebb képviselője volt Abascal mellett. 

2019-ben a párt 54 mandátumot szerzett a nemzeti parlamentben, regionális választásokon is győzelmeket aratva. 

Azóta a parlamenti jelenlét vegyes: jelenleg 33 mandátuma van, minden regionális önkormányzatban ellenzékben van. A kitartó kampány a munkásosztály felé azonban meghozta gyümölcsét.

A Vox a választások nagy nyertese lehet

Fernández szerint a Vox előnye nem korlátozódik a külvárosokra. Jelenleg a PP és a PSOE szinte holtversenyben áll 7,2 millió szavazattal, ám a választási rendszer működése miatt a PP várhatóan több mandátumot szerez a következő, legkésőbb 2027-re kitűzött választásokon. 

Fernandez úgy látja, hogy a Vox a választások nagy nyertese lehet, meghaladva az ötmilliós támogatottságot, és akár hetven parlamenti helye is lehet.

A Vox stratégiája a kiábrándult baloldali szavazók megszólítására épül. „A baloldal sok fiatal reményét cserbenhagyta” – mondta Carlos Quero az ABC-nek adott interjúban. A következő regionális választások – köztük a Portugáliával határos Extremadura december 21-i voksolása – már az első igazi próbatételt jelentik a párt valódi népszerűségének. Ha a Vox itt is sikerrel jár, a spanyol politika az elkövetkező években valóban komoly átrendeződés elé nézhet.

Borítókép: Santiago Abascal (Fotó: AFP)

