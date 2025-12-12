Még nincs vége a játéknak – üzent riválisának és a párt vezérkarának az előválasztáson vesztes tiszás képviselőjelölt Szentesen

Forrnak az indulatok a Tisza Párt hátországában az előválasztási színjáték visszaélései miatt, ezúttal Csongrád-Csanád vármegye 3-as számú egyéni választókerületében robbant a bomba. A vesztes képviselőjelölt-aspiráns, Páger Krisztina ugyanis nyilvánosan támadta meg a kisteleki győztest, Bárkányi Bencét, sőt azt tervezi, hogy ellehetetleníteni a nyertes indulását az áprilisi választáson.

Tiszás belháború körvonalazódik. Fotó: Havran Zoltán

A Cs3.hu helyi portál beszámolója szerint Páger egy indulatos Facebook-kommentben kérdőjelezte meg az előválasztási folyamat tisztaságát. Azt írta, szerinte Bárkányi számára ő volt az ellenség, és azt állította, hogy a nyertes a kampány során tisztességtelen, mocskos, kommunista módszerekkel sározta be eddigi munkáját.

A vesztes azt is kijelentette, hogy szerinte Bárkányi a gyengébb jelölt, akit nem a párt valós támogatói, hanem fideszesek és óbaloldaliak juttattak győzelemre. Ezután nyíltan hadat üzent a Tisza vezérkarának is: „De rossz hírem van. Még nincs vége a játéknak” – írta a kommentben.

Ez a mondat egyértelmű jelzés lehet arra, hogy Páger Krisztina puccsot tervez a hivatalos jelölt ellen, és valamilyen belső eszközzel megakadályozná, hogy Bárkányi induljon a választáson.

A portál cikke szerint a kettejük közötti harc nem most kezdődött. Korábban Bárkányi zárt körben, a sajátjai előtt alázta porrá Págert, amiről videófelvétel is készült. A Tisza képviselőjelöltje az eredményhirdetés estéjén úgy fogalmazott: „Most elvertünk egy fideszest.”

Sokan értetlenséggel fogadták, hogyan bélyegezheti a saját pártja színeit viselő társát ilyen módon, és többen azonnal ki is jelentették, nem hajlandóak támogatni Bárkányit a jövőben.