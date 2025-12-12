Spórolna a fűtésszámlán? Kiderült, mennyi az igazán energiatakarékos lakáshőmérséklet télen

Meglepően egyszerű módszerrel csökkenthető az energiafogyasztás a Budapesti Corvinus Egyetem friss felmérése szerint: a fiatalok gyakran hajlandók lejjebb venni a lakáshőmérsékletet, ha megbízható információt kapnak róla – írja az Origo.

A lakásban beállított hőfok a pénztárcánkra és a környezetre is hatással van. Fotó: Shutterstock

A kutatásban 266 egyetemista vett részt. A részvevőket négy csoportba sorolták, és azt kérték tőlük, jelöljék meg, hány Celsius-fokra állítanák otthonuk hőmérsékletét a következő hetekre. Az egyik csoportnál az alapértelmezett hőmérsékletet 18 fokra állították, a másik csoportot rövid tájékoztatással látták el a nemzetközi egészségügyi ajánlásokról, a harmadiknál mindkettőt alkalmazták, a negyedik csoport volt a kontroll.

