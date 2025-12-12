hőmérsékletlakáskutatásrezsitél

Spórolna a fűtésszámlán? Kiderült, mennyi az igazán energiatakarékos lakáshőmérséklet télen

Nem feltétlenül a meleg, 22–24°C az ideális otthoni hőfok télen – derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem kutatásából.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo.hu2025. 12. 12. 8:08
Forrás: Shutterstock
Meglepően egyszerű módszerrel csökkenthető az energiafogyasztás a Budapesti Corvinus Egyetem friss felmérése szerint: a fiatalok gyakran hajlandók lejjebb venni a lakáshőmérsékletet, ha megbízható információt kapnak róla – írja az Origo. 

Human hand turns off the heating at home. Central Heating thermostat control dial adjustment
A lakásban beállított hőfok a pénztárcánkra és a környezetre is hatással van. Fotó: Shutterstock

A kutatásban 266 egyetemista vett részt. A részvevőket négy csoportba sorolták, és azt kérték tőlük, jelöljék meg, hány Celsius-fokra állítanák otthonuk hőmérsékletét a következő hetekre. Az egyik csoportnál az alapértelmezett hőmérsékletet 18 fokra állították, a másik csoportot rövid tájékoztatással látták el a nemzetközi egészségügyi ajánlásokról, a harmadiknál mindkettőt alkalmazták, a negyedik csoport volt a kontroll.

Mit mutattak az eredmények? A kérdésre a választ és további részleteket az Origón olvashat

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

