Százak keresték az eltűnt autista kisfiút, szerencsére épségben előkerült

Egy hétéves, autista kisfiú meztelenül sétált ki egy lajosmizsei házból november 20-án. Szülei az eltűnése után azonnal segítséget kértek: Facebook-posztjukra pedig gyorsan reagáltak az emberek, és az összefogás meghozta a várt eredményt. A rendőrségi közlemény szerint legalább háromszáz-négyszáz támogató kapcsolódott be a keresésébe, aminek köszönhetően végül megtalálták – írta meg az Origo.

Megtalálták az autista kisfiút Fotó: Police.hu

A jó emberek együtt megtalálták a gyereket

Az esettel kapcsolatban a rendőrség kiemelte:

számunkra, rendőrök számára felemelő és megható volt átélni ezt a példátlan összefogást, és azt gondoljuk, mindenki ugyanígy érzett. Az összefogásnak valóban teremtő ereje van. Hálásan köszönjük mindenkinek.

Az eltűnt gyerek egy közeli tanyáig sétált el. Nem esett baja.