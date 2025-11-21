Rossz sávban hajtott egy 71 éves nő, halálos baleset lett a vége

A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a baleset tavaly októberben történt. A vádlott nő figyelmetlenségből áttért a menetirány szerinti bal oldali sávba, megszegve ezzel a KRESZ alapvető szabályát, miszerint jobbra tartva kell közlekedni. Az útburkolati jelekkel is egyértelműen jelölt szabály megszegése vezetett a tragédiához – írta az Origo.hu.

Zebrán történt a halálos baleset

A nő éppen egy üzlet előtt haladt, amikor a gyalog-kerékpárúton, a kijelölt zebra felé tartó 84 éves férfit elütötte. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy ugyan kórházba szállították, de a baleset után körülbelül két héttel, október 30-án elhunyt.

Az ügyészség álláspontja szerint a nyugdíjas balesetben szerzett sérülései és a halála között közvetett ok-okozati összefüggés áll fenn. Kiemelték, hogy bár egy idős, beteg ember volt az áldozat, a végzetes folyamatot a kerékpáros baleset és az annak során szerzett sérülések indították el.

A 71 éves nővel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emeltek vádat.

A nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására lehet számítani.

