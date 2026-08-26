El Niño: esős tél és a mostaninál is forróbb 2027-es nyár várható

A szakértők szerint a mostani lehet minden idők legerősebb El Niño jelensége

Az El Niño előrejelzésében a Csendes-óceán egyenlítői vidékének tengerfelszíni hőmérsékleti adathalmaza a legfontosabb eszköz. Az előrejelzők azt is szorosan figyelemmel kísérik, hogy a légkör reagál-e a melegedő óceánra, azzal, hogy a trópusi passzátszelek gyengülnek, vagy megfordulnak-e, és nyugatról keletre kezdenek el fújni Dél-Amerika irányába.

A NASA térképe a 2026-os anomáliák jelölésével Fotó: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Az óceán felszíni vízhőmérsékletének emelkedése és a légköri folyamatok ezzel való összekapcsolódása egyaránt szükséges az El Niño kialakulásához, illetve fennmaradásához. A NOAA előrejelzési rendszerében az El Niño jelenségeket gyengének, közepesnek, erősnek vagy nagyon erősnek minősítik.

Nem minden El Niño egyforma,

és a légkör, illetve az óceán kölcsönhatása sem mindig követi ugyanazokat a mintázatokat az egyik El Niño jelenségről a másikra. Az idén áprilistól folyamatosan mért adatok alapján nem csak a Brit Meteorológiai Szolgálat, hanem a NOAA is a legmagasabb, vagyis a „nagyon erős” kategóriába prognosztizálja az idén kibontakozó El Niño ciklust.

Fotó: ERA5/C3S/ECMWF/BBC

A tudósok általában akkor tekintik kialakultnak az El Niño jelenségét, ha a Csendes-óceán kulcsfontosságú területén a tengerfelszín hőmérséklete 0,5 Celsius-fokkal vagy annál többel haladja meg a hosszú távon mért átlagot. A mostani mérések szerint

a keleti csendes-óceáni trópusi területen a felszíni vízhőmérséklet már jóval több mint 2 Celsius-fokkal áll a normál érték felett.

A Brit Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzése szerint ez a felmelegedési folyamat még tovább növekszik, és az év későbbi szakaszában meghaladhatja majd a 3 Celsius-fokot is, mivel az El Niño közeledik a csúcspontjához.