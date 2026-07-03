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Az öt legjobb Ryan Gosling - film – Szerelmünk lapjai + videó

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Felejthetetlen szerelmi történet, a romantikus filmek egyik örök klasszikusa.

Csépányi Balázs
2026. 07. 03. 20:00
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2. Szerelmünk lapjai (2004)

Eheti mozink egy 2004-ben bemutatott amerikai romantikus filmdráma, amely Nicholas Sparks azonos című, világsikerű regényéből készült. A filmet Nick Cassavetes rendezte, a forgatókönyvet pedig Jeremy Leven és Jan Sardi írta.

Ryan Gosling
A történet az 1940-es években kezdődik, amikor a szegény sorból származó Noah és a jómódú családból érkező Allie egymásba szeretnek. - Fotó: IMDB

A főszerepekben Ryan Gosling és Rachel McAdams látható, akik fiatal szerelmespárként nyújtanak emlékezetes alakítást. Az idősebb Noah és Allie szerepét James Garner és Gena Rowlands alakítja.

A film a bemutatásakor kedvező fogadtatásban részesült, az évek során pedig igazi kultuszfilmmé vált. Sokak szerint a 21. század egyik legismertebb és legmeghatóbb romantikus alkotása.

A történet

A történet az 1940-es években kezdődik, amikor a szegény sorból származó Noah és a jómódú családból érkező Allie egymásba szeretnek. A társadalmi különbségek, a családi elvárások és a háború azonban elszakítják őket egymástól.

Ryan Gosling
Ryan Gosling és Rachel McAdams a forgatás elején nem jöttek ki jól egymással, később azonban a való életben is egy párt alkottak. - Fotó: Mafab.hu

Évekkel később útjaik ismét keresztezik egymást, és régi érzéseik újra felszínre törnek. A film kerettörténetében egy idős férfi olvas fel egy szerelmi történetet egy idős asszonynak, amelynek valódi jelentése csak a végére válik világossá.

Érdekességek a filmről

  • A film Nicholas Sparks egyik legsikeresebb regényének adaptációja.
  • Ryan Goslingot a rendező azért választotta Noah szerepére, mert „nem tipikus hollywoodi sztárnak” tartotta, így hitelesebbnek érezte a karakterhez.
  • Ryan Gosling és Rachel McAdams a forgatás elején nem jöttek ki jól egymással, később azonban a való életben is egy párt alkottak.
  • A film az évek során a romantikus műfaj egyik legismertebb klasszikusává vált, és számos közönségdíjat nyert.
Ryan Gosling
A híres csónakázós jelenetet valódi helyszínen forgatták - Fotó: Mafab.hu
  • A híres csónakázós jelenetet valódi helyszínen forgatták, a stáb külön gondoskodott arról, hogy a tóban elegendő madár legyen a látványos felvételhez.
  • A film befejezése máig az egyik legtöbbet emlegetett finálé a romantikus filmtörténetben.

Ryan Gosling alakítása a filmben

Gosling Noah Calhoun szerepében azt az alakítást nyújtotta, amely meghozta számára a nemzetközi áttörést. Egyszerre hiteles a szenvedélyesen szerelmes fiatal férfi és az elszánt, kitartó ember szerepében, aki éveken át nem mond le élete nagy szerelméről.

Gosling visszafogott, természetes játéka remekül ellenpontozza a történet érzelmi intenzitását, Rachel McAdamsszel pedig kivételes kémia alakult ki közöttük a vásznon. Noah karaktere mára a romantikus filmtörténet egyik legismertebb férfi főhősévé vált, Gosling alakítását pedig sokan karrierje egyik legemlékezetesebb szerepeként tartják számon.

A film zenéje

A film zenéjét Aaron Zigman szerezte. Lírai, érzelmekben gazdag dallamai tökéletesen kísérik Noah és Allie szerelmének történetét, miközben finoman erősítik a film nosztalgikus hangulatát.

Ryan Gosling
 Az idősebb Noah és Allie szerepét James Garner és Gena Rowlands alakítja - Fotó: Mafab.hu

A filmben emellett számos korabeli jazz- és swingfelvétel is hallható, amelyek hitelesen idézik meg az 1940-es évek Amerikájának atmoszféráját. Aaron Zigman zenéje mára a romantikus filmzenék egyik legismertebb alkotásává vált.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Szerelmünk lapjai jóval több egy klasszikus szerelmi történetnél. A film a kitartásról, a második esélyről, az emlékek erejéről és a feltétel nélküli szeretetről mesél, miközben generációkon átívelő történetet tár a néző elé.

Ryan Gosling és Rachel McAdams kiváló párost alkotnak, a gyönyörű képi világ, a megható zene és az érzelmes történet pedig együtt teszik felejthetetlenné az alkotást. Nem véletlen, hogy több mint húsz évvel a bemutatója után is a romantikus filmek egyik legnagyobb klasszikusaként tartják számon.

Idővonal – 2004, amikor a Szerelmünk lapjai bemutatásra került 🎬

  • Athén adott otthont a 2004-es nyári olimpiai játékok eseményeinek.
  • Bemutatták a Hihetetlen család című animációs filmet.
  • A közösségi média új korszakát nyitotta meg a Facebook elindulása.
  • A mozikban hatalmas sikert aratott a Harry Potter és az azkabani fogoly.
  • A slágerlistákat olyan előadók vezették, mint Usher és Britney Spears.

A Ryan Gosling filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a győztes mozival érkezünk.

Borítókép: A főszerepekben Ryan Gosling és Rachel McAdams látható, akik fiatal szerelmespárként nyújtanak emlékezetes alakítást. (Fotó: Port.hu)

 

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