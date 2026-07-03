Az öt legjobb Ryan Gosling - film – Szerelmünk lapjai + videó

2. Szerelmünk lapjai (2004)

Eheti mozink egy 2004-ben bemutatott amerikai romantikus filmdráma, amely Nicholas Sparks azonos című, világsikerű regényéből készült. A filmet Nick Cassavetes rendezte, a forgatókönyvet pedig Jeremy Leven és Jan Sardi írta.

A történet az 1940-es években kezdődik, amikor a szegény sorból származó Noah és a jómódú családból érkező Allie egymásba szeretnek. - Fotó: IMDB

A főszerepekben Ryan Gosling és Rachel McAdams látható, akik fiatal szerelmespárként nyújtanak emlékezetes alakítást. Az idősebb Noah és Allie szerepét James Garner és Gena Rowlands alakítja.

A film a bemutatásakor kedvező fogadtatásban részesült, az évek során pedig igazi kultuszfilmmé vált. Sokak szerint a 21. század egyik legismertebb és legmeghatóbb romantikus alkotása.

A történet

A történet az 1940-es években kezdődik, amikor a szegény sorból származó Noah és a jómódú családból érkező Allie egymásba szeretnek. A társadalmi különbségek, a családi elvárások és a háború azonban elszakítják őket egymástól.

Ryan Gosling és Rachel McAdams a forgatás elején nem jöttek ki jól egymással, később azonban a való életben is egy párt alkottak. - Fotó: Mafab.hu

Évekkel később útjaik ismét keresztezik egymást, és régi érzéseik újra felszínre törnek. A film kerettörténetében egy idős férfi olvas fel egy szerelmi történetet egy idős asszonynak, amelynek valódi jelentése csak a végére válik világossá.

Érdekességek a filmről

A film Nicholas Sparks egyik legsikeresebb regényének adaptációja.

Ryan Goslingot a rendező azért választotta Noah szerepére, mert „nem tipikus hollywoodi sztárnak” tartotta, így hitelesebbnek érezte a karakterhez.

Ryan Gosling és Rachel McAdams a forgatás elején nem jöttek ki jól egymással, később azonban a való életben is egy párt alkottak.

A film az évek során a romantikus műfaj egyik legismertebb klasszikusává vált, és számos közönségdíjat nyert.

A híres csónakázós jelenetet valódi helyszínen forgatták - Fotó: Mafab.hu

A híres csónakázós jelenetet valódi helyszínen forgatták, a stáb külön gondoskodott arról, hogy a tóban elegendő madár legyen a látványos felvételhez.

A film befejezése máig az egyik legtöbbet emlegetett finálé a romantikus filmtörténetben.

Ryan Gosling alakítása a filmben

Gosling Noah Calhoun szerepében azt az alakítást nyújtotta, amely meghozta számára a nemzetközi áttörést. Egyszerre hiteles a szenvedélyesen szerelmes fiatal férfi és az elszánt, kitartó ember szerepében, aki éveken át nem mond le élete nagy szerelméről.