Legendáktól búcsúzott Leslie Mandoki

A Soulmates közösségéhez olyan ikonikus művészek is csatlakoztak, mint Mike Stern és Randy Brecker, akik korábban Daviddel is együtt játszottak a Blood, Sweat & Tears együttesben, és saját hangszerükön a világ legnagyobbjai közé tartoznak. Az ő jelenlétük is jól mutatja, hogy a Mandoki Soulmates nem csupán egy zenekar, hanem a nemzetközi zenei élet kivételes alkotóinak találkozási pontja, ahol a művészi szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közös alkotás áll a középpontban.

„David azonban egészen különleges szerepet töltött be az életemben. Ő zenésztárs, alkotótárs és a Mandoki Soulmates egyik alapító tagja volt. Egy olyan kivételes művészközösség meghatározó személyisége, amelynek tagjai között olyan világhírű zenészek szerepelnek, mint Ian Anderson, Jack Bruce, Bobby Kimball, Al Di Meola stb. David pályafutása önmagában is figyelemre méltó: korábban a legendás Blood, Sweat & Tears meghatározó tagjaként játszott, így a rock, a jazz és a fusion világának egyik kiemelkedő muzsikusaként vált ismertté. Ez volt az első közös zenei lépésünk, több mint harmincöt évvel ezelőtt. Akkor még egyikünk sem sejtette, hogy ezzel egy több mint három évtizedes közös zenei és emberi utazás kezdődik. A Mother Europe hangot adott Magyarország közép-európai vágyának, és egy gyönyörű történet vette kezdetét”

– idézi fel Leslie Mandoki.

Az évek során tizenkét albumot készítettek együtt, bejárták a világot, együtt álltak színpadra New Yorkban, Berlinben, Londonban és Párizsban. Budapesten ők nyitották meg az első Sziget Fesztivált, próbáltak a legendás Bem Klubban, felléptek az 50 Years of Rock koncertsorozatban, a Wings of Freedom turnén, közösen dolgoztak Chaka Khannel, Al Di Meolával, Randy Breckerrel, Greg Lake-kel, Jack Bruce-szal és számtalan más világsztárral, valamint együtt mutatták be a People in Room No. 8 albumot a legendás Wetten, dass..? televíziós műsorban.

„Nagyon nehéz most búcsúzni, tényleg azt hittem, hogy mindig ott lesz mellettem. Több mint harmincnégy éven át együtt zenéltünk, együtt utaztunk, nevettünk, és együtt éltük át azokat a pillanatokat, amelyeket csak azok érthetnek, akik életüket a zenének szentelték. Kivételes hangja volt, és kivételes szíve is. Nagyon hálás vagyok, hogy az utam az övével találkozhatott. Ez az ajándék örökre velem marad.”