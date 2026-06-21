Borítókép: Michael Jackson (Forrás: TMDb)
Michael Jackson-kvíz: csak az igazi rajongók tudják mind az 5 kérdésre a helyes választ
A Pop Királya generációk kedvence volt, dalai és táncmozdulatai pedig máig legendásak. Tesztelje tudását kvízünkkel, és derítse ki, mennyire ismeri Michael Jackson pályafutását!
Melyik családi együttes tagjaként lett világhírű Michael Jackson gyerekként?
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