Időutazás és szintipop-ünnep: A Duran Duran tarolt az Arénában

Megható pillanatok és a finálé eufóriája

A lírai pillanatok is mély nyomot hagytak a jelenlévőkben, ám ezúttal a nosztalgiánál jóval komolyabb súlyt kaptak. Amikor az Ordinary World akkordjai megszólaltak, a csarnok fénybe borult, Simon Le Bon pedig mikrofonhoz lépve bejelentette, hogy a dalt ezúttal a venezuelai tragikus földrengés áldozatainak emlékére ajánlják fel. A megrendítő gesztus után az egész aréna együtt lélegzett a zenekarral, és a több ezer világító telefon látványa katartikus hangulatot teremtett. Ezt követte a Come Undone érzéki duettjének lüktetése, amely ismét bebizonyította, hogy a csapat a 90-es években is képes volt stílusosat alkotni.

A Duran Duran nem bízott semmit a véletlenre - Fotó: Havran Zoltán

A koncert zárásaként, a ráadásban teljesedett ki a hangulat. A mindig felemelő Save a Prayer most is elérte a hatását a háttérben vetített galambokkal és végül a kihagyhatatlan Rio alatt az Aréna egyetlen hatalmas, lüktető tánctérré változott.

A Duran Duran vasárnap esti budapesti fellépése megmutatta, hogyan kell méltósággal, stílusosan és maximális zenei alázattal popzenét szolgáltatni. A Compact Disco történelmi visszatérése és a brit legendák hibátlan, energikus és elegáns show-ja egy olyan komplex zenei élményt nyújtott, amely még sokáig beszédtéma lesz a hazai koncertjárók körében. Aki ott volt az arénában, az nemcsak egy koncertet látott, hanem részese volt a prémium popkultúra tiszta, hamisítatlan ünnepének.

Borítókép: A Duran Duran régi fényében csillogott (Fotó: Havran Zoltán)