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Időutazás és szintipop-ünnep: A Duran Duran tarolt az Arénában

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Negyven év távlatából egy zenekar létezése kétféle irányt vehet: vagy a nosztalgia megfakult emlékművévé válik, vagy pedig egy olyan kortalan intézménnyé, amely képes a múlt patináját a jelen lüktetésével ötvözni. Vasárnap este a Papp László Budapest Sportarénában egyértelműen az utóbbinak lehettünk szemtanúi.

Csépányi Balázs
2026. 06. 29. 8:55
Fotó: Havran Zoltán
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Az este legnagyobb szenzációját azonban kétségkívül a The Chauffeur című legendás dal elhangzása jelentette. A rajongók alig hittek a fülüknek, ugyanis a zenekar ezt a kultikus remekművet az idei turné egyetlen korábbi koncertjén sem játszotta, így a budapesti közönség egy exkluzív, premierértékű előadás részese lehetett. A dal zsenialitását csak fokozták a vizuális elemek: a háttérben a hatalmas kivetítőkön az ikonikus, Helmut Newton fotóművészete által ihletett, fülledt hangulatú fekete-fehér videoklip képkockái futottak, ami tökéletes művészi keretet adott a hipnotikus kompozíciónak.

Duran Duran koncert Papp László Budapest Sportaréna
Duran Duran koncert Papp László Budapest Sportaréna
Duran Duran koncert Papp László Budapest Sportaréna
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Megható pillanatok és a finálé eufóriája

A lírai pillanatok is mély nyomot hagytak a jelenlévőkben, ám ezúttal a nosztalgiánál jóval komolyabb súlyt kaptak. Amikor az Ordinary World akkordjai megszólaltak, a csarnok fénybe borult, Simon Le Bon pedig mikrofonhoz lépve bejelentette, hogy a dalt ezúttal a venezuelai tragikus földrengés áldozatainak emlékére ajánlják fel. A megrendítő gesztus után az egész aréna együtt lélegzett a zenekarral, és a több ezer világító telefon látványa katartikus hangulatot teremtett. Ezt követte a Come Undone érzéki duettjének lüktetése, amely ismét bebizonyította, hogy a csapat a 90-es években is képes volt stílusosat alkotni.

Duran Duran koncert Papp László Budapest Sportaréna
A Duran Duran nem bízott semmit a véletlenre - Fotó: Havran  Zoltán

A koncert zárásaként, a ráadásban teljesedett ki a hangulat. A mindig felemelő Save a Prayer most is elérte a hatását a háttérben vetített galambokkal és végül a kihagyhatatlan Rio alatt az Aréna egyetlen hatalmas, lüktető tánctérré változott.

A Duran Duran vasárnap esti budapesti fellépése megmutatta, hogyan kell méltósággal, stílusosan és maximális zenei alázattal popzenét szolgáltatni.  A Compact Disco történelmi visszatérése és a brit legendák hibátlan, energikus és elegáns show-ja egy olyan komplex zenei élményt nyújtott, amely még sokáig beszédtéma lesz a hazai koncertjárók körében. Aki ott volt az arénában, az nemcsak egy koncertet látott, hanem részese volt a prémium popkultúra tiszta, hamisítatlan ünnepének.

Borítókép: A Duran Duran régi fényében csillogott (Fotó: Havran Zoltán)

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