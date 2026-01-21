főpolgármesterfővárosi közgyűléskarácsony gergelyszepesfalvy annakarsay ferenckocsondi márkközgyűlés

Karácsony Gergely cserbenhagyta Dél-Budát

Hiába döntött a Fővárosi Közgyűlés a dél-budai fonódó villamos utolsó négy megállójának biztonságos átépítéséről, a főpolgármester nem hajlandó végrehajtani a határozatot – hangzott el egy sajtótájékoztatón Budafok-Tétényben. A kormánypárti politikusok szerint Karácsony Gergely ismét a külvárosiak érdekeit áldozza fel, miközben naponta több tízezer ember kénytelen életveszélyes körülmények között közlekedni.

Gábor Márton
2026. 01. 21. 10:51
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Önök is unják, mi is unjuk, és a legjobban azok unják, akik minden nap azzal szembesülnek, hogy a XXI. században még mindig a sínekre ugrálnak le az emberek. Éppen ezért kezdeményeztem tavaly márciusban, a Fővárosi Közgyűlés ülésén, hogy ezt az utolsó négy megállópárt, ami kimaradt a dél-budai fonódó villamos felújításából, öt év alatt talán próbálja meg abszolválni a főpolgármester – jelentette ki Szepesfalvy Anna. 

Budapest, 2025. szeptember 24. Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-KDNP képviselője (b) felszólal a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. Mellette Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP-frakció tagja. MTI/Illyés Tibor
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A fővárosi képviselő kiemelte, a minap Budafok-Tétény polgármestere, Karsay Ferenc egy olyan válaszlevelet kapott, amely szerint a testület döntését semmibe véve a főpolgármester továbbra sem halad a felújításokkal. 

A körúton túl élőkről, úgy látszik, az elmúlt hat évben megfeledkezett a főváros vezetése. Ezt nem fogjuk annyiban hagyni, mert nem ez az első eset, amikor meghozott fővárosi közgyűlési döntéseket egész egyszerűen nem hajlandó végrehajtani a főpolgármester

– jelentette ki a politikus. Elmondta, az ügyben a kormányhivatalhoz, a főispánhoz fordult törvényességi felülvizsgálatért, ugyanis nem maradhat következmények nélkül, hogy a Dél-Budán élő 55 ezer embert magára hagyja a főpolgármester. 

A sajtótájékoztatón Kocsondi Márk, a FideszKDNP helyi képviselőjelöltje elmondta, Dél-Buda lakossága dinamikusan nő, éppen ezért elengedhetetlen a közösségi közlekedés fejlesztése.

Az embereknek szüksége van arra, hogy könnyen elérhessék a belvárost, munkába tudjanak járni. Évek óta küzdünk azért az önkormányzat vezetőségével, hogy a közösségi közlekedést fejlesszük. Nagyon fontos lenne nekünk, hogy a kötöttpályás közlekedést, például a villamosközlekedést hatékonyabbá tegyük, és ennek egyik sarokköve lett volna az, hogy ezt négy megállón biztonságosabbá tegyük

– jelentette ki Kocsondi Márk.

 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmuri enikő

Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu