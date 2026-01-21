Karácsony Gergely cserbenhagyta Dél-Budát

– Önök is unják, mi is unjuk, és a legjobban azok unják, akik minden nap azzal szembesülnek, hogy a XXI. században még mindig a sínekre ugrálnak le az emberek. Éppen ezért kezdeményeztem tavaly márciusban, a Fővárosi Közgyűlés ülésén, hogy ezt az utolsó négy megállópárt, ami kimaradt a dél-budai fonódó villamos felújításából, öt év alatt talán próbálja meg abszolválni a főpolgármester – jelentette ki Szepesfalvy Anna.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A fővárosi képviselő kiemelte, a minap Budafok-Tétény polgármestere, Karsay Ferenc egy olyan válaszlevelet kapott, amely szerint a testület döntését semmibe véve a főpolgármester továbbra sem halad a felújításokkal.

A körúton túl élőkről, úgy látszik, az elmúlt hat évben megfeledkezett a főváros vezetése. Ezt nem fogjuk annyiban hagyni, mert nem ez az első eset, amikor meghozott fővárosi közgyűlési döntéseket egész egyszerűen nem hajlandó végrehajtani a főpolgármester

– jelentette ki a politikus. Elmondta, az ügyben a kormányhivatalhoz, a főispánhoz fordult törvényességi felülvizsgálatért, ugyanis nem maradhat következmények nélkül, hogy a Dél-Budán élő 55 ezer embert magára hagyja a főpolgármester.

A sajtótájékoztatón Kocsondi Márk, a Fidesz–KDNP helyi képviselőjelöltje elmondta, Dél-Buda lakossága dinamikusan nő, éppen ezért elengedhetetlen a közösségi közlekedés fejlesztése.

Az embereknek szüksége van arra, hogy könnyen elérhessék a belvárost, munkába tudjanak járni. Évek óta küzdünk azért az önkormányzat vezetőségével, hogy a közösségi közlekedést fejlesszük. Nagyon fontos lenne nekünk, hogy a kötöttpályás közlekedést, például a villamosközlekedést hatékonyabbá tegyük, és ennek egyik sarokköve lett volna az, hogy ezt négy megállón biztonságosabbá tegyük

– jelentette ki Kocsondi Márk.