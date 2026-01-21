Magyar Péter újabb hazugsággal bukott le + videó

Magyar Péter ismét valótlanságot állított, amikor azt mondta, hogy a fideszes EP-képviselők nem vettek részt a strasbourgi gazdatüntetésen – a Tisza Párt vezetőjének hazugságát videóval cáfolta Deák Dániel.

Gazdatüntetés Strasbourgban Fotó: AFP

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt hazudta, hogy a fideszes európai parlamenti képviselők nem voltak jelen a strasbourgi gazdatüntetésen, amelyet az Európai Parlament előtt tartottak. Ezzel szemben Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy videót osztott meg a közösségi oldalán,

amelyen Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő felszólalása is látható a demonstráción.

Deák Dániel szerint Magyar Péter valójában csak néhány fotót készített a strasbourgi gazdatüntetésen, majd távozott a helyszínről. Az elemző úgy fogalmazott: a Tisza Párt elnöke ezt követően inkább Ursula von der Leyen mellett állt ki, aki ellen egyébként a demonstráció zajlott.

Mint arról beszámoltunk, az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás az elmúlt hetekben az egyik legnagyobb politikai vitává nőtte ki magát. A tervezet komoly kockázatokat hordoz az európai – így a magyar – mezőgazdaság számára. Kedden több ezer gazda mintegy ezer traktorral vonult Strasbourgban az Európai Parlament épülete elé.

A demonstráción a magyar gazdálkodók, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége képviselői is részt vettek.

