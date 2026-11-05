Cristiano Ronaldo levelét megírta, a búcsúvideós baki találgatásokra ad okot
Cristiano Ronaldo bejelentette: nem szerepel többé a portugál labdarúgó-válogatottban. Az ötszörös Aranylabda-győztes futballista 234 fellépés után búcsúzik, miután a közelmúltban konfliktusba keveredett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal. Ronaldo előre megírt levelet olvasott fel, de így is baki csúszott a búcsúbeszédbe.
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