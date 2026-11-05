Cristiano Ronaldo levelét megírta, a búcsúvideós baki találgatásokra ad okot

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Cristiano Ronaldo bejelentette: nem szerepel többé a portugál labdarúgó-válogatottban. Az ötszörös Aranylabda-győztes futballista 234 fellépés után búcsúzik, miután a közelmúltban konfliktusba keveredett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal. Ronaldo előre megírt levelet olvasott fel, de így is baki csúszott a búcsúbeszédbe.

Koczó Dávid
2026. 11. 05. 12:41
Cristiano Ronaldo levelét megírta, a búcsúvideós baki találgatásokra ad okot
Cristiano Ronaldo portugál válogatottbeli pályafutása utolsó meccsén Fotó: Anadolu via AFP/Alex Juarez
Cristiano RonaldoJorge Jesusportugál labdarúgó válogatottSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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