Bezár még egy gyár? Magyar Péterék csendben szemlélik

Természetesen számos korábban elindított projekt folytatódott vagy fejeződött be, állami fejlesztéseket finanszíroztak, és több uniós programot is újraszerveztek. A Mercedes kecskeméti, egymilliárd eurós fejlesztése például hatalmas beruházás, Magyar Péter és Kapitány István adta át júliusban, de egyértelmű, hogy nem a Tisza-kormány szerzeménye. Ugyanez igaz a Rossmann 20 milliárd forintos üllői logisztikai és irodaközpontjára is.
Egy új gazdaságpolitikai modell első száz napjához ez önmagában nem feltétlenül kevés. De ha a korábbi évek több száz- és ezermilliárdos beruházási bejelentéseihez mérjük, feltűnően szerény kezdés. Mi ennyit tudtunk összeszedni, ezért megkértük a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot, küldjön listát a Tisza-kormány által nyélbe ütött vagy támogatott munkahelyteremtő beruházásokról. Válasz nem érkezett.
Néma csend a bezárások körül
De van itt még egy téma, amely körül szintén síri csend honol. Pedig ez a lista hosszabb. A legutóbb szeptember 7-i hír alapján bővült, a győri WKW Hungária Kft. autóipari multinacionális anyavállalata döntött úgy, hogy a rá nehezedő gazdasági nyomás miatt bezárja a magyar üzemet, mégpedig jogutód nélkül. Pintér Bence polgármester arról írt, hogy egyeztetett László Zoltánnal, a Vasas Szakszervezet alelnökével, áttekintendő, milyen segítséget nyújthatnak a mintegy ötszáz munkavállalónak.
A kormány részéről azonban nem érkezett reakció, és bár meglehet, cikkünk megjelenéséig kevés idő telt el, a korábbi példák alapján van ok feltételezni, hogy ez ennyiben is marad.
Tíz nappal az országgyűlési választások után, április 12-én jelentette be az Electrolux, hogy leállítja a termelést a jászberényi hűtőgyárban az év végéig. Itt nagyjából hatszázan dolgoznak, a vállalat az üzemi tanáccsal arról állapodott meg, hogy a dolgozók munkaerőpiaci elhelyezkedését segíti.
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