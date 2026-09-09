Bezár még egy gyár? Magyar Péterék csendben szemlélik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egyetlen 10 milliárd forint feletti új, külföldi beruházást tudott felmutatni a Tisza-kormány az első száz napjában: a Suzuki 76 milliárdos esztergomi fejlesztését. A gyárbezárások nyomán munka nélkül maradókat sem szóban, sem tettel nem segíti.

Somogyi Orsolya
2026. 09. 09. 6:48
electrolux gyár
Az Electrolux nem bírta a versenyt, de a dolgozókat támogatja az elhelyezkedésben – ellentétben a kormánnyal Fotó: Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország Forrás: Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Természetesen számos korábban elindított projekt folytatódott vagy fejeződött be, állami fejlesztéseket finanszíroztak, és több uniós programot is újraszerveztek. A Mercedes kecskeméti, egymilliárd eurós fejlesztése például hatalmas beruházás, Magyar Péter és Kapitány István adta át júliusban, de egyértelmű, hogy nem a Tisza-kormány szerzeménye. Ugyanez igaz a Rossmann 20 milliárd forintos üllői logisztikai és irodaközpontjára is.

Egy új gazdaságpolitikai modell első száz napjához ez önmagában nem feltétlenül kevés. De ha a korábbi évek több száz- és ezermilliárdos beruházási bejelentéseihez mérjük, feltűnően szerény kezdés. Mi ennyit tudtunk összeszedni, ezért megkértük a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot, küldjön listát a Tisza-kormány által nyélbe ütött vagy támogatott munkahelyteremtő beruházásokról. Válasz nem érkezett.

Néma csend a bezárások körül

De van itt még egy téma, amely körül szintén síri csend honol. Pedig ez a lista hosszabb. A legutóbb szeptember 7-i hír alapján bővült, a győri WKW Hungária Kft. autóipari multinacionális anyavállalata döntött úgy, hogy a rá nehezedő gazdasági nyomás miatt bezárja a magyar üzemet, mégpedig jogutód nélkül. Pintér Bence polgármester arról írt, hogy egyeztetett László Zoltánnal, a Vasas Szakszervezet alelnökével, áttekintendő, milyen segítséget nyújthatnak a mintegy ötszáz munkavállalónak.

A kormány részéről azonban nem érkezett reakció, és bár meglehet, cikkünk megjelenéséig kevés idő telt el, a korábbi példák alapján van ok feltételezni, hogy ez ennyiben is marad.

Tíz nappal az országgyűlési választások után, április 12-én jelentette be az Electrolux, hogy leállítja a termelést a jászberényi hűtőgyárban az év végéig. Itt nagyjából hatszázan dolgoznak, a vállalat az üzemi tanáccsal arról állapodott meg, hogy a dolgozók munkaerőpiaci elhelyezkedését segíti.

Július 17-én érkezett a hír a Nestlé Hungária Kft. diósgyőri üzeméről: az üreges csokoládéfigurákat gyártó egység leállítja a termelést, igaz, a vállalat nem számolná fel feltétlenül az üzemet, új befektetőt keres, aki továbbvinné a gyártást a mintegy 220 munkavállalóval.

Augusztus 6-án jelentették be, hogy az Accell Hunland Kft. a tószegi kerékpárgyárát jogutód nélkül szünteti meg felszámolási eljárás részeként. A termelés gyakorlatilag már leállt, 483 ember dolgozott az üzemben, nekik igyekszik segítséget nyújtani a vállalat.

Húsz nappal később vált nyilvánossá, hogy az Ema–Lion Bonyhádi Zománcáru Kft. is felszámolás alá került, így a több mint 115 éves üzem végleg megszűnik, mintegy 150 dolgozónak kell új munka után néznie, amelyben a Vasas szakszervezet és az önkormányzat segít nekik.

Ez nem annyira érdekes, mint a csillogó Mercedes-átadó

A négy bezárás nyomán több mint 1200 állás szűnik meg, és a Nestlé dolgozóinak sorsa kérdéses. A kormány azonban nem adott tájékoztatást arról, hogy bármilyen segítséget vagy együttműködést, egyéb lehetőséget kínálna a pórul járt embereknek. Arról sincs hír, hogy akár az Electroluxnak, akár a Nestlének segítséget ajánlott volna fel abban, hogy sikeresen véghezvigyék a munkavállalókat segítő kezdeményezésüket. Az is visszás, hogy míg a tószegi kerékpárgyár ügye nem kapott segítséget, a Tisza korábban megakadályozta egy ottani, új akkuüzem létrehozását.

Végezetül meg kell említeni a Bayer Construct ellehetetlenítését, ami pedig nemhogy a munkavállalók iránti együttérzést, sokkal inkább kárörömöt váltott ki a kormánypártból. Pedig több mint 1500 ember állásáról van szó közvetlenül, a beszállítókkal együtt pedig akár tízezer munkvállalót érinthet negatívan az építőipari vállalat csődje.

 

suzukikapitány istvánelső száz

Komment

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szentesi Zöldi László
idezojelekemmanuel macron

Macronizmus magyar módra

Szentesi Zöldi László avatarja

Macron szocialista kormányban dolgozott miniszterként, néhány évvel később pedig szemrebbenés nélkül azt állította, hogy nem szocialista.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.