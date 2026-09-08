Bezár egy győri autóipari cég, közel félezer ember veszíti el a munkáját

A mostani bezárás fényében az is érdekes, hogy a WKW még idén nyáron is keresett új munkatársakat a győri üzembe.

A szakszervezet és a győri önkormányzat pedig most már azt vizsgálja, hogy a környékbeli vállalatoknál hol van szükség munkaerőre, és hová lehetne átirányítani a WKW dolgozóit.

„Ma is beszéltem egy másik cég HR-esével, ők már vennének fel néhány főt” – mondta László Zoltán.

Nemcsak a WKW-nál lehet gond

A bezárás nem feltétlenül elszigetelt eset. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint az autóiparban több vállalatnál is létszámstopról, illetve a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak elküldéséről hallani – írja a Világgazdaság.

Szakszervezeti információk szerint egy folyamat része a mostani gyárbezárás, az autóipar több cégénél hallanak létszámstopról, a határozott idejű szerződéssel rendelkező dolgozók elküldéséről.

Sőt, találgatások szintjén még a győri Audi-gyár bezárása is felmerült. Múlt csütörtökön született meg ugyanis a német autóipar elmúlt évtizedeinek talán legmeghatározóbb döntése. A Volkswagen 89 éves története eddigi legnagyobb átalakításába vág bele, amelynek részeként világszerte további mintegy 50 ezer álláshely megszüntetését hajtja végre. A Volkswagen átalakítása ráadásul egy már folyamatban lévő, szintén 50 ezres létszámcsökkentésen felül jön, miközben négy német gyár jövője is kérdésessé vált. Azonban az csak most derült ki, hogy van egy ötödik bezárásra ítélt üzem is, ez lehet a győri Audi-gyár.







