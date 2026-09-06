A győri Audi-gyár bezárása is felmerült, a Tisza-kormánynak nem érdemes a tűzzel játszania

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Nehéz helyzetben van a Volkswagen, a cégóriás hatalmas átalakítást és leépítést hajt végre. A bezárások sem kerülhetők el, ebben a tekintetben már több alkalommal felmerült a győri Audi-gyár is. Ez hatalmas érvágást jelentene. A Tisza-kormánynak már csak ezért is érdemes lenne megbecsülnie a keleti beruházásokat.

Kiss Gergely
2026. 09. 06. 13:12
A győri gyár a térség legnagyobb munkáltatója, egyben Magyarország egyik legnagyobb árbevételű vállalata Forrás: Audi Hungária ZRt.
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A Tisza-kormányak nem érdemes a tűzzel játszania

Miután a nemzetközi környezet meglehetősen rossz képet fest, a Tisza-kormánynak érdemes lenne megtartania azt a modellt, amit még az Orbán-kormány épített fel. Ez a gazdasági semlegesség politikája volt, melynek része volt az, hogy a keleti beruházásokra sem mondunk nemet. Magyarországnak ugyanis érdeke, hogy a világ minden tájáról érkezzenek ide fejesztések. Ehhez képest úgy tűnik, Magyar Péter vezette kormányzat ezt nem így látja. 

A Magyar Nemzet is megírta, hogy milyen hírek jelennek meg a hazai helyzetről. „Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak” – ezzel a címmel jelent meg egy átfogó elemzés a kínai sajtóban az elmúlt hónapok magyarországi eseményeiről. A cikk szerint az áprilisi országgyűlési választás óta gyökeresen megváltozott a kínai vállalatok szabályozási környezete. Míg az előző kormány alatt kedvezőbb szabályozással találkozhattak a távol-keleti cégek, az új hatalom már kevésbé együttműködő. A lap szerint a Magyarországon tapasztalt új helyzet figyelmeztető jel lehet a kínai vállalatok európai terjeszkedése szempontjából is.

Gondoljunk például az akkumulátorgyárakra, melyekről rendszeresen környezetszennyező üzemekként beszélt a Tisza. A támadások sorából nem maradtak ki az autógyárak sem, ugyanis a kínai BYD Szegeden épülő vállalata is problémákkal szembesül. Július 15-én Szijjártó Péter – aki közel tizenkét éven át az Orbán-kormány keleti nyitás politikájának egyik fő irányítója volt külügyminiszterként – lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról, és csatlakozott a BYD-hoz. Öt nappal később a Tisza-kormány bejelentette a BYD magyarországi projektjének vizsgálatát.

Azt látni, hogy egyre több nyugati nagyvállalat kerül nehéz helyzetbe. Ez az európai autóiparra különösen igaz. Magyar Péter és kormánya a tűzzel játszik, ha nem becsüli meg a keleti beruházók körét. 

Azért is lenne fontos, hogy fennmaradjon a jó kapcsolat a keleti nyitás által érintett régiókkal, mert várhatóan a következő években is a globális gazdasági növekedés motorja innen érkezik majd, Kína és India mellett a közép-­ázsiai régióból és a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége, az ASEAN térségéből. 

 

 

 

 

 

 

gazdaságAudi-gyárberuházás

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