Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, az üzem bezárásának tervezett időpontja 2026 év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint – közölte a cég az MTI-vel szerdán.

Bezár a jászberényi Electrolux-gyár

A közleményben a termelés leállítását a kihívásokkal teli versenykörnyezettel, a stagnáló piaci kereslettel magyarázták. A cég hangsúlyozta: együttműködik a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak, felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését.