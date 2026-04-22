Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában

Év végével leállítja a termelést a jászberényi gyárában az Electrolux. A bezárás mintegy hatszáz dolgozót érint.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 9:38
Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország
Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, az üzem bezárásának tervezett időpontja 2026 év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint – közölte a cég az MTI-vel szerdán.

A közleményben a termelés leállítását a kihívásokkal teli versenykörnyezettel, a stagnáló piaci kereslettel magyarázták. A cég hangsúlyozta: együttműködik a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak, felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza Párt

Magyar Péter képviselője videóban mutatta meg, hogyan kell kilőni a jobboldali sajtósokat

Odrobina Kristóf avatarja

Készüljünk fel, ilyen világot teremtett a Tisza Párt hergelése.

