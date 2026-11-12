Szulák Andrea, Csuja Imre és a Quimby is a Várkert Bazárban tölti az idei adventet
Visszatérő és új fellépőkkel, különleges zenei produkciókkal, adventi vásárral és Mikulás-napi családi rendezvénnyel várja a látogatókat az ünnepi időszakban a Budavári Palotanegyed és a Várkert Bazár. A november 12-i sajtótájékoztatón Vassné Bojta Amina, a Várkapitányság kultúráért és turisztikáért felelős vezérigazgató-helyettese ismertette az idei programokat.
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