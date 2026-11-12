Szulák Andrea, Csuja Imre és a Quimby is a Várkert Bazárban tölti az idei adventet

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Visszatérő és új fellépőkkel, különleges zenei produkciókkal, adventi vásárral és Mikulás-napi családi rendezvénnyel várja a látogatókat az ünnepi időszakban a Budavári Palotanegyed és a Várkert Bazár. A november 12-i sajtótájékoztatón Vassné Bojta Amina, a Várkapitányság kultúráért és turisztikáért felelős vezérigazgató-helyettese ismertette az idei programokat.

Dani Áron
2026. 11. 12. 19:36
Duna Művészegyüttes: Angyalok szárnyán
Duna Művészegyüttes: Angyalok szárnyán

 

Várkert BazárCsuja ImreQuimbySzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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