A stratégia másik kulcseleme a fegyverek és lőszerek előretelepítése a balti raktárakba, valamint Litvániában a német 45-ös páncélos dandár bázisának rohamtempóban történő kiépítése. Miközben a nyugati elit a lakosságot az orosz veszéllyel riogatja, Freuding maga is elismerte, hogy jelenleg nincsenek közvetlen utalások egy NATO elleni orosz támadásra, csupán elméleti, tudományos forgatókönyvekről beszélnek.