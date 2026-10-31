A stratégia másik kulcseleme a fegyverek és lőszerek előretelepítése a balti raktárakba, valamint Litvániában a német 45-ös páncélos dandár bázisának rohamtempóban történő kiépítése. Miközben a nyugati elit a lakosságot az orosz veszéllyel riogatja, Freuding maga is elismerte, hogy jelenleg nincsenek közvetlen utalások egy NATO elleni orosz támadásra, csupán elméleti, tudományos forgatókönyvekről beszélnek.
Rohamtempóban ássák a baltiak a lövészárkokat az orosz határon – így hajszolja bele Európát a háborús lázba a politikai elit
Miközben a balti államok gőzerővel ássák a lövészárkokat és építik a bunkerrendszereket az orosz határ mentén, a német és a holland katonai vezetés a helyszínen tekintette meg a lehetőségeket. Christian Freuding altábornagy a realitásokról beszélve rámutatott: Oroszország létszámban és hadianyagban valószínűleg felülmúlja majd a szövetségeseket a térségben. Az európai politikai és katonai elit azon tagjai, akik Ukrajna folyamatos pénzügyi és fegyveres támogatását erőltetik, mára háborús lázban égnek, és a lakosságot is egy Oroszország elleni közvetlen fegyveres konfliktus elkerülhetetlenségére készítik fel.
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