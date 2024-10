Magyar Péter ismét elszabadult és újságírókat fenyeget

Ismét jobboldali újságírókat fenyeget Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke néhány napja egy rendezvényen azt mondta: – A 2026-os országgyűlési választás után megteremtjük a kiegyensúlyozott médiakörnyezetet, propaganda nélkül, amit az első nap fogunk megszüntetni.

Innen is javaslom a propagandistáknak, hogy legkésőbb 2026 márciusában kezdjék el nézegetni az álláshirdetéseket, és a helyükben az utóbbi pár évet kitörölném az önéletrajzomból, és inkább azt mondanám, hogy családi okokból otthon tartózkodtak, vagy nem tudom

– fogalmazott Magyar, aki még hazugságra is megpróbált rávenni számára nem kívánatos újságírókat.

A fenyegető fellépés nem áll távol Magyar Pétertől, az újságírók vegzálása pedig nem is saját „találmány”. Emlékezetes, a Momentum elnökeként Fekete-Győr András az Origó főmunkatársát inzultálta a munkahelyén, Gyurcsány Ferenc több Facebook-posztjában és a tavalyi évadnyitó beszédében is félelemkeltően szólalt meg, de Jakab Péter is rendszeresen próbálta megfélemlíteni a munkájukat végző újságírókat, momentumos kollégájához hasonlóan a Magyar Idők szerkesztőségében próbált feltűnést kelteni fenyegető fellépésével.

Magyar Péter viszonya az újságírókhoz már tavasszal kiderült, amikor az M1 női munkatársát alázta meg nyilvánosan ahelyett, hogy a feltett kérdésre válaszolt volna.

A Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk fizikai bántalmazást is kilátásba helyezett egy újságíróval szemben, az újdonsült politikus kártékony csótányhoz hasonlította és ujjtöréssel fenyegette meg Koltai Tamást színikritikust, aki kemény kritikát írt az egyik előadásáról.

– Nem az első eset, hogy ellenzéki politikus újságírókat fenyeget meg pusztán azért, mert nem tetszik neki, amit írnak – mondta lapunknak Nagy Ervin elemző, aki úgy látja,

Magyar Péter ebben sem különbözik a többi baloldali politikustól, mind mondanivalójában, mind pedig stílusában követi az elmúlt évek ellenzéki beállítottságát.

– Úgy látszik, hogy a mélyen antidemokratikus, a vélemény- és sajtószabadságot sértő magatartást is hamar eltanulta az egykori Fidesz holdudvarhoz tartozó, ma már a baloldalon politizáló Magyar – vélekedett az elemző, aki szerint ha a Tisza Párt elnöke tényleg végig akarja vinni az ellenzékváltást, akkor muszáj lesz változtatnia a magatartásán.

Az elmúlt másfél évtizedben kiderült, hogy a pusztán dekonstruktív ellenzéki politika, azaz a botránypolitizáláson alapuló romboló magatartás nem vezet sikerhez, csupán valamivel szemben állni nem elegendő a győzelemhez.

– Vízióra, hosszú távú stratégiára és mély társadalmi beágyazottságra van szükség. Előbbiekhez kiérlelt távlatos politikai gondolkodás és intellektuális munka szükséges, utóbbihoz pedig közösségeket kell építeni. Ebben a Tisza Párt még nem nagyon jeleskedik – mondta Nagy Ervin.

Hozzátette, Magyar Péter azért követi az elmúlt években látható ellenzéki stílust és mondandót, mert jelenlegi célja az, hogy lesöpörjön minden más szereplőt a baloldalról. – Egy duális politikai versenyt akar kialakítani, ahol az egyik oldalon Orbán Viktor, a másikon pedig ő látható. Ezért „lopkodja” össze és másolja a többiek politikáját, és ezért szól oly gyakorta közvetlenül a miniszterelnökhöz. Egy szintre akar vele kerülni, amitől nagyon távol áll, de az illúziót már megteremtette a követőinek – fogalmazott.

Nagy Ervin kitért arra, hogy

Magyar Péter pechje, hogy a magyar szavazó annyiban konzervatív – és itt nem a politikai világlátásra kell gondolni –, hogy a botránypolitizálást hosszú távon nem szereti.

– Ez történt Jakab Péterrel is, és ha nem változtat Magyar Péter, akkor ő is elbukhat – mutatott rá.

Hangsúlyozta azt is, hogy senki nem áll a törvények felett, és

Magyar Péternek is látnia kell, hogy a mentelmi joga nem helyezi őt a törvények fölé.

– A társadalmi párbeszéd megteremtése, a demokratikus normák betartása minden választott politikus kötelessége, feladata és felelőssége. Nem fenyegethet meg újságírókat egy politikus, mert ez mélyen antidemokratikus, egy bizonyos formája pedig bűncselekmény. Közös érdek, hogy ezt a fajta magatartást végre a külföldről finanszírozott kormányellenes sajtó is elítélje, mert miközben most cinkosan félrenéz, addig éppen a sajtószabadságot csúfolja meg, Magyar Péterrel együtt – vélekedett Nagy Ervin.