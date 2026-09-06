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„Ez egy háború kezdetét jelenti” – Szergej Lavrov vérfagyasztó üzenetet küldött Németországnak

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„Ez egy háború kezdetét jelenti” – Szergej Lavrov vérfagyasztó üzenetet küldött Németországnak

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A nyugati országok vádja, miszerint Moszkva részese volt a lipcsei drónincidensnek, fő vonalakban egy igazi háború kezdetét jelenti, erről beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televíziónak nyilatkozva.

Odrobina Kristóf
Forrás: MTI2026. 09. 06. 17:51
Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV Forrás: POOL
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orosz-ukrán háborúOroszországSzergej Lavrov

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