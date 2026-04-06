Váratlan kritika Szoboszlainak: nem áll készen a csapatkapitányságra

A Liverpool elmúlt évtizedének meghatározó hősei közül Mohamed Szalah nem találja a formáját, Virgil van Dijk olykor hajmeresztő hibákat követ el, Alisson kapus létére sokat sérült, Andy Robertson pedig Kerkez Milos megérkezte óta egyre inkább háttérbe szorul. Helyettük Szoboszlai Dominik vette hátára a csapatot ebben az idényben, amelyet a Vörösök szurkolói szeretnének gyorsan elfelejteni. Az évad egyik mélypontja a szombat délután volt, amikor Arne Slot együttese a Manchester Cityvel csapott össze az FA-kupa negyeddöntőjében. Bár a mérkőzés első harmada kiegyensúlyozott játékot hozott, de az égszínkékek Erling Haaland tizenegyesével előnybe kerültek a 39. percben, aztán a norvég csodacsatár a szünet előtt másodszor is lecsapott. A kétgólos hátrányban hitehagyott társasággá vált a Liverpool, amely a második félidőben mintha a pályán sem lett volna, és végül 4-0-s kiütéssel búcsúzott a kupasorozattól.

Federico Chiesa állította le a háborgó Szoboszlai Dominikot Fotó: Mike Egerton / PA Wire

A Liverpool drukkerei már a találkozó idején tömegesen hagyták el a City stadionját, ami általában nem jellemző rájuk, viszont ebben az idényben többször is előfordult. Korábban Szoboszlai felemelte a hangját ez ellen, az üzente a szurkolóknak, hogy tartsanak ki a csapat mellett, és maradjanak ott végig, de akkor sokaktól azt kapta válaszként, hogy túl messzire ment.

Alkalmas Szoboszlai liverpooli csapatkapitánynak?

A manchesteri meccs után Szoboszlainak újabb „összezörrenése” volt a Vörösök rajongóival, mutogatással hergelte őket. Emiatt sokan felkapták a vizet, hiszen korábban a jövő csapatkapitányát látták a magyar középpályásban, akitől más viselkedést várnának. Így látta ezt a This is Anfield portál is, amelynek véleménycikke szerint Szoboszlai ezekkel a mozdulatokkal arra világított rá, hogy még nem érett meg a nemes feladatra.

„Olyan vezetőt akarnak (a szurkolók – a szerk.), aki profi, aki megtestesíti a klub értékeit, és példaképként szolgál a csapattársai számára. Szoboszlai ebben az idényben sokszor valóban példamutatóan teljesített, de a hozzáállása egyelőre nem méltó egy liverpooli csapatkapitányéhoz. A nyolcas számot viseli, és a Steven Gerrardo t idéző lövőtechnikája miatt már felmerült, hogy egyszer ő lehet Virgil van Dijk utódja a Liverpool kapitányaként. De azok után, hogy egy 4-0-s manchesteri vereséget követően dühösen a vendégszektor felé gesztikulált, a szurkolók talán újragondolják, mennyire alkalmas erre a szerepre.”