Váratlan kritika Szoboszlainak: nem áll készen a csapatkapitányságra

Ritka volt az idényben az olyan mérkőzés, amely után Szoboszlai Dominikről ne zengett volna ódákat az angol sajtó. Szombaton azonban csúfosan, 4-0-ra kikapott a Liverpool a Manchester City otthonában, és ezután bizony a Vörösök játékosainak egyikét sem igen lehetett dicsérni. Szoboszlai a nagyközönség előtt, a Liverpool-szurkolók felé fordulva adta ki magából a frusztráltságát. Ezt sokan nem nézték jó szemmel, volt, aki szerint ezzel bizonyította éretlenségét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 5:57
Szoboszlai Dominik sem hitt a szemények a Manchester City elleni mérkőzésen Fotó: David Blunsden Forrás: APS via ZUMA Press Wire
A Liverpool elmúlt évtizedének meghatározó hősei közül Mohamed Szalah nem találja a formáját, Virgil van Dijk olykor hajmeresztő hibákat követ el, Alisson kapus létére sokat sérült, Andy Robertson pedig Kerkez Milos megérkezte óta egyre inkább háttérbe szorul. Helyettük Szoboszlai Dominik vette hátára a csapatot ebben az idényben, amelyet a Vörösök szurkolói szeretnének gyorsan elfelejteni. Az évad egyik mélypontja a szombat délután volt, amikor Arne Slot együttese a Manchester Cityvel csapott össze az FA-kupa negyeddöntőjében. Bár a mérkőzés első harmada kiegyensúlyozott játékot hozott, de az égszínkékek Erling Haaland tizenegyesével előnybe kerültek a 39. percben, aztán a norvég csodacsatár a szünet előtt másodszor is lecsapott. A kétgólos hátrányban hitehagyott társasággá vált a Liverpool, amely a második félidőben mintha a pályán sem lett volna, és végül 4-0-s kiütéssel búcsúzott a kupasorozattól.

Federico Chiesa állította le a háborgó Szoboszlai Dominikot Fotó: Mike Egerton / PA Wire

A Liverpool drukkerei már a találkozó idején tömegesen hagyták el a City stadionját, ami általában nem jellemző rájuk, viszont ebben az idényben többször is előfordult. Korábban Szoboszlai felemelte a hangját ez ellen, az üzente a szurkolóknak, hogy tartsanak ki a csapat mellett, és maradjanak ott végig, de akkor sokaktól azt kapta válaszként, hogy túl messzire ment.

Alkalmas Szoboszlai liverpooli csapatkapitánynak?

A manchesteri meccs után Szoboszlainak újabb „összezörrenése” volt a Vörösök rajongóival, mutogatással hergelte őket. Emiatt sokan felkapták a vizet, hiszen korábban a jövő csapatkapitányát látták a magyar középpályásban, akitől más viselkedést várnának. Így látta ezt a This is Anfield portál is, amelynek véleménycikke szerint Szoboszlai ezekkel a mozdulatokkal arra világított rá, hogy még nem érett meg a nemes feladatra.

„Olyan vezetőt akarnak (a szurkolók – a szerk.), aki profi, aki megtestesíti a klub értékeit, és példaképként szolgál a csapattársai számára. Szoboszlai ebben az idényben sokszor valóban példamutatóan teljesített, de a hozzáállása egyelőre nem méltó egy liverpooli csapatkapitányéhoz. A nyolcas számot viseli, és a Steven Gerrardo t idéző lövőtechnikája miatt már felmerült, hogy egyszer ő lehet Virgil van Dijk utódja a Liverpool kapitányaként. De azok után, hogy egy 4-0-s manchesteri vereséget követően dühösen a vendégszektor felé gesztikulált, a szurkolók talán újragondolják, mennyire alkalmas erre a szerepre.”

Mint a szerző rávilágított, a Liverpool már a 15. vereségét szenvedte el az idényben, érthető a szurkolók frusztráltsága, Szoboszlai mégis ilyesmire vetemedett azokkal a szurkolókkal szemben, akik végig kitartottak, noha már nagyjából egy óra után eldőlt a mérkőzés. Csapattársának, Federico Chiesának kellett lecsillapítania a magyar futballistát.

Megdöbbentő volt, hogy a 25 éves játékosnak mennyire nincs önkritikája, és azokkal a szurkolókkal  viselkedett így, akik a fizetésük jelentős részét arra költik, hogy elkísérjék a csapatot.

És még csak nem is arról volt szó, hogy a szurkolók már a kezdetekben feladták volna. A 7600 fős vendégtábor Arne Slot szavai szerint nagyon hangos volt a mérkőzés elején. De amikor a Liverpool 3-0-s hátrányba került, akkor a drukkerek tömegesen hagyták el a stadiont. 

Nem túl gyakori, hogy a Liverpool-szurkolók elveszítik a hitüket – egy évvel ezelőtt ez még elképzelhetetlen volna. Ez a kétely azonban nem egyik napról a másikra alakult ki: hónapok óta tartó folyamat eredménye,amikor azt látták, hogy a játékosok rendre összeomlottak egy-egy kapott gól után. Bár Szoboszlai nem feltétlenül sorolható azok közé, akiket felelőssé lehet tenni a teljesítmény drasztikus visszaeséséért ebben az idényben, de ha valódi vezérré akar válni Liverpoolban, jobban meg kell értenie azt a szurkolótábort, amely éppen a lojalitásáról híres.

Szoboszlai többször is felhúzta a szurkolókat?

A cikkíró leporolt néhány korábbi esetet is, amikor Szoboszlai nem úgy viselkedett, ahogy azt (szerinte) a szurkolók elvárták volna tőle. A klub egykori vezérei, Steven Gerrard és Robbie Fowler sosem lettek volna tiszteletlenek a rajongókkal szemben, akik egyébként sem szeretik, ha megmondják nekik, hogy mit csináljanak. Szoboszlai korábban rájuk pirított, amiért kifütyülték az immár a Real Madrid játékosaként visszatérő Trent Alexander-Arnoldot az Anfielden. Ezt más játékosok is megtették, azonban ők finomabban fogalmaztak.

A Wolverhampton elleni mérkőzés után válogatottunk csapatkapitánya a Vinícius Júniortól kapott ajándékát mutatta meg az Instagramon, és néhányan úgy látták, egy vereség után nem ez volt a legmegfelelőbb időpont erre. Már csak azért sem, mert Szoboszlait az idény során többször is összeboronálták a Real Madriddal, amely Marco Rossi korábbi szavai szerint a magyar játékos álomcsapata. A cikkíró rávilágított, bár a középpályás elmondta már, boldog Liverpoolban, és nem keres új helyet magának, a Vörösök csapatkapitányának egy elkötelezett futballistának kellene lennie, aki nem kacsintgat más klubok felé. Ahogy azt Virgil van Dijk sem tette, neki a Liverpool nemcsak egy ugródeszka volt a karrierjében, hanem a célállomás. Nem helyi srác, mégis megérti a szurkolókat. 

Szoboszlai 25 éves, tehát még van ideje a fejlődésre, de jelenleg nem úgy tűnik, hogy rendelkezne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek szükségesek egy kapitánynak ahhoz, hogy kapcsolódni tudjon a Kop szurkolóihoz 

– zárta sorait a This is Anfield szerzője.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

