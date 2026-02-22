Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentése: Megállítjuk az ukrán hadikölcsön folyósítását, amíg nem indul újra az olajszállítás

Fodor Csengenői kézilabda válogatottgolovin vlagyimir

Fodor Csenge megtörte a csendet, visszavágott Golovin Vlagyimir kijelentéseire

Nem csitulnak a kedélyek a magyar női kézilabda-válogatott meghívóját visszautasító győri klasszis körül. Fodor Csenge reagált Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány nyilatkozatára a nemzeti csapatból való kimaradásáról, és határozottan visszautasította azokat a sejtetéseket, miszerint nem akar többé magyar színekben játszani. Fodor Csenge egyértelmű emberi konfliktusról írt a közösségi oldalán megjelent közleményében.

2026. 02. 22. 11:42
A Győr szélsője, Fodor Csenge szerint nem a valóság jelent meg arról, miért nem fogadta el a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir meghívóját Fotó: ALEX NICODIM Forrás: NurPhoto
Fodor Csenge nem fogadta el Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány meghívóját a magyar női kézilabda-válogatott márciusi összetartására, amely során a csapat az EHF Eurokupában készül az év végi Európa-bajnokságra. A kapitány csütörtökön hirdette ki a keretét, és külön kitért a Győr klasszis szélsőjének a kimaradására, kijelentve, hogy ő hívta volna, de Fodor Csenge közölte, hogy nem jön.

A győri Fodor Csenge válaszolt a szövetségi kapitánynak, Golovin Vlagyimir kijelentéseire reagált hosszan
A győri Fodor Csenge válaszolt a szövetségi kapitánynak, Golovin Vlagyimir kijelentéseire reagált hosszan (Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto)

Az ellentét nem új keletű, a játékos legutóbb lassan immár négy éve, 2022 márciusában játszott a magyar válogatottban, decemberben a világbajnokságon sem szerepelt a csapatban. Golovin Vlagyimir állítása szerint sérülés miatt, amiből nem volt reális esély időben a felépülésére. Fodor Csenge ezt most cáfolja a közleményében, és hangsúlyozza, hogy soha nem a magyar válogatott ellen hozta meg a döntéseit, a szereplése lemondását egyértelműen emberi probléma okozza.

Fodor Csenge válaszolt Golovin Vlagyimir kijelentéseire

„A hallgatás itt ért véget” – ezzel vezette fel a közleményét Fodor Csenge a hivatalos Instagram-oldalán, amely válaszként értelmezhető a szövetségi kapitány korábban róla tett kijelentéseire.

A Győr kézilabdázója, akit a héten jelölt az év csapatába a nemzetközi szaklap, a Handball Planet, határozottan kérte, hogy a közleményét csak egyben, változtatás nélkül lehet átvenni. Ennek eleget téve közöljük az egészet:

„Kedves Mindenki!

Szeretném egyértelművé tenni a tényeket. A felesleges támadások helyett fontosnak tartom, hogy mindenki a teljes képet lássa, és az alapján alkosson véleményt. A nyilvánosság jelenleg egyoldalúan látja a történteket, ezért szükségét érzem annak, hogy reagáljak az elhangzott valótlanságokra, és tisztázzam a valóságot.

Mindig is megtiszteltetésnek tartottam a magyar válogatott mez viselését, és ezt senki nem veheti el tőlem. Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, mindig büszkén képviseltem a hazámat, és szeretném ezt majd a jövőben is megtenni. Fájó szívvel, álmaimmal szembe menve utasítottam el a jelenlegi szakmai vezetés meghívását a nemzeti csapatba, mert egyszerűen már összeférhetetlennek éreztem az ellentétet a szavak és a valós tettek között.

Többször elhangzottak olyan állítások, amelyek azt sugallják, hogy nem szeretnék a magyar női kézilabda-válogatottban szerepelni. Ez nem igaz, határozottan visszautasítom! Szeretném egyértelművé tenni: soha nem a válogatottban való szereplés ellen hoztam döntést.

Hiszek abban, hogy a sportban az együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet, az őszinteség és a bizalom. Jelenleg ezek a feltételek számomra nem adottak. A döntéseim kizárólag egy emberi probléma következménye!

A tavaly őszi egyetlen személyes találkozásunk után félretettem korábbi negatív tapasztalataimat, és nyitottan, tiszta lappal vártam a szövetségi kapitány meghívását. Mindketten azt jeleztük egymást felé, hogy a múltat lezárva, a világbajnokság előtt a közös célra és jövőre, a magyar válogatott sikerére koncentrálunk. Ennek szellemében teljes bizalommal és minden erőmmel készültem arra, hogy segíthessem a csapatot. Ezt a szándékot a klubom is maximálisan támogatta: a Győri ETO kifejezetten a válogatottbeli szereplésre készített számomra rehabilitációs tervet, ami jól mutatta, mennyire komolyan vettem azt a célt, hogy ott lehessek a magyar csapattal. A novemberi események során azonban ismét olyan helyzetbe kerültem, amelyet sem játékosként, sem emberként nem éreztem tiszteletteljesnek és igazságosnak.

Egy, a klub és válogatott egészségügyi stábja által egyeztetett és javasolt rövid rehabilitációs időszak helyett, egy nap után hazaküldtek, úgy, hogy szakmailag is reális esély volt arra, hogy a világbajnokságon bevethető állapotba kerüljek. Ez a döntés számomra azt jelentette, hogy az általam megadott bizalom nem volt kölcsönös.

Mivel ez nem egy egyszeri eset volt, hanem az utolsó pont az i-re az évek során felhalmozódott sérelmek sorában, meghúztam a határt, amit egy héttel ezelőtt egy telefonbeszélgetés során közöltem is a szövetségi kapitánnyal.

Ez az eset is – ahogyan több más, velem kapcsolatos helyzet korábban – nem úgy jelent meg a nyilvánosság előtt, ahogyan az a valóságban történt!

Számomra a bizalom nem azt jelenti, hogy egy játékosnak és egy edzőnek barátoknak kell lenniük. Azt viszont elfogadhatatlannak tartom, amikor egy játékos azt éli meg, hogy minden adandó alkalommal ellene fordulnak, és a pályán nyújtott teljesítménye az utolsó szempont, ami alapján megítélik. Az elmúlt években olyan légkör alakult ki körülöttem, amelyben folyamatosan azt éreztem, hogy megtűrt ember vagyok, és nem valódi, megbecsült tagja a csapatnak.

Egy ponton túl azonban ezt már nem lehetett tovább csendben elfogadni. Sem emberként, sem sportolóként nem fér össze az értékrendemmel és az önbecsülésemmel.

Továbbra is teljes szívemből szorítok a lányok sikeréért és eredményességéért, ez számomra nem kérdés, és ez soha nem is fog megváltozni. A jövőre való tekintettel szeretném hangsúlyozni: a célom és az álmom változatlan maradt: játszani a magyar válogatottban, hogy a hazámat képviselhessem.

Bízom benne, hogy egyszer olyan környezetben tehetem ezt meg újra, ahol a kölcsönös tisztelet alapérték!”

Danyi Gábor a győri klasszis ellen, Bruna de Paula mellette állt ki

Miután Golovin Vlagyimir bejelentette, hogy állítása szerint Fodor Csenge miért és hogyan maradt ki a magyar válogatott keretéből, több éles reakció is született a magyar kézilabda világát nyomasztó ügyről.

Danyi Gábor, a Győrrel korábban Bajnokok Ligája-győztes edző, a válogatott egykori szövetségi kapitánya egyértelműen Golovin Vlagyimir védelmére kelt a 40×20 podcastben:

Ha egy szövetségi kapitány meghív valakit, az már egy bizalom. Most megint szerette volna meghívni. Hányszor kell még a bizalom jelét mutatni? Én azt gondolom, hogy itt szereptévesztés van, és nem a szövetségi kapitány részéről.

Ennél is élesebben szállt be az ügybe a Győr másik klasszis játékosa, Bruna de Paula, aki a közösségi oldalán állt ki Fodor Csenge mellett, és egyúttal hazudozónak nevezte a magyar szövetségi kapitányt.

 

 

