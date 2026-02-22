Fodor Csenge megtörte a csendet, visszavágott Golovin Vlagyimir kijelentéseire

Fodor Csenge nem fogadta el Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány meghívóját a magyar női kézilabda-válogatott márciusi összetartására, amely során a csapat az EHF Eurokupában készül az év végi Európa-bajnokságra. A kapitány csütörtökön hirdette ki a keretét, és külön kitért a Győr klasszis szélsőjének a kimaradására, kijelentve, hogy ő hívta volna, de Fodor Csenge közölte, hogy nem jön.

A győri Fodor Csenge válaszolt a szövetségi kapitánynak, Golovin Vlagyimir kijelentéseire reagált hosszan (Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto)

Az ellentét nem új keletű, a játékos legutóbb lassan immár négy éve, 2022 márciusában játszott a magyar válogatottban, decemberben a világbajnokságon sem szerepelt a csapatban. Golovin Vlagyimir állítása szerint sérülés miatt, amiből nem volt reális esély időben a felépülésére. Fodor Csenge ezt most cáfolja a közleményében, és hangsúlyozza, hogy soha nem a magyar válogatott ellen hozta meg a döntéseit, a szereplése lemondását egyértelműen emberi probléma okozza.

Fodor Csenge válaszolt Golovin Vlagyimir kijelentéseire

„A hallgatás itt ért véget” – ezzel vezette fel a közleményét Fodor Csenge a hivatalos Instagram-oldalán, amely válaszként értelmezhető a szövetségi kapitány korábban róla tett kijelentéseire.

A Győr kézilabdázója, akit a héten jelölt az év csapatába a nemzetközi szaklap, a Handball Planet, határozottan kérte, hogy a közleményét csak egyben, változtatás nélkül lehet átvenni. Ennek eleget téve közöljük az egészet:

„Kedves Mindenki!

Szeretném egyértelművé tenni a tényeket. A felesleges támadások helyett fontosnak tartom, hogy mindenki a teljes képet lássa, és az alapján alkosson véleményt. A nyilvánosság jelenleg egyoldalúan látja a történteket, ezért szükségét érzem annak, hogy reagáljak az elhangzott valótlanságokra, és tisztázzam a valóságot.

Mindig is megtiszteltetésnek tartottam a magyar válogatott mez viselését, és ezt senki nem veheti el tőlem. Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, mindig büszkén képviseltem a hazámat, és szeretném ezt majd a jövőben is megtenni. Fájó szívvel, álmaimmal szembe menve utasítottam el a jelenlegi szakmai vezetés meghívását a nemzeti csapatba, mert egyszerűen már összeférhetetlennek éreztem az ellentétet a szavak és a valós tettek között.

Többször elhangzottak olyan állítások, amelyek azt sugallják, hogy nem szeretnék a magyar női kézilabda-válogatottban szerepelni. Ez nem igaz, határozottan visszautasítom! Szeretném egyértelművé tenni: soha nem a válogatottban való szereplés ellen hoztam döntést.

Hiszek abban, hogy a sportban az együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet, az őszinteség és a bizalom. Jelenleg ezek a feltételek számomra nem adottak. A döntéseim kizárólag egy emberi probléma következménye!