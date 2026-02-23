A szövetség beolvasott Fodor Csengének, felróják neki, hogy a braziloknak szurkolt

Nem új keletű a Fodor Csenge-ügy, hiszen a győri kézilabdázó lassan négy éve nem szerepelt a magyar válogatottban különböző okok miatt, de a múlt hét óta már botrányos fejezetei íródnak a történetnek. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány múlt csütörtökön hirdette ki a legfrissebb válogatott keretét, és külön kitért Fodor Csenge kimaradására, aki nem fogadta el a meghívóját.

Fodor Csenge megkapta a magáét, a szövetség közleményben osztotta ki a magyar válogatott miatt (Fotó: NurPhoto/Alex Nicodim)

A kapitány szerint a játékos azt mondta neki, nem érzi a bizalmat, ezért nem jön, Golovin pedig értetlenül állt az eset előtt. A győri szélső aztán vasárnap a közösségi oldalán leírta a saját álláspontját, kifejtette, hogy egyértelmű emberi probléma áll a háttérben. Később egy nyilatkozatában Fodor arról beszélt, hogy addig nem lesz újra válogatott, amíg Golovin a kapitány, de szeretne még a nemzeti csapatban szerepelni.

Most az MKSZ is reagált minderre: a szövetség alaposan kiosztotta Fodor Csengét, és az ügybe burkoltan belekeverik a magánjellegű kapcsolatát is, ami Brazíliáig vezethet.

Fodor Csenge miért a brazil válogatottnak szurkolt a vb-n?

Az MKSZ közleményében tisztázza, hogy Fodor Csenge miért maradt ki a tavaly decemberi világbajnoki keretből, álláspontjuk szerint sérült volt, ezt a klubja orvosa is megerősítette, noha a játékos korábban vitatta, hogy ne lett volna alkalmas a játékra.

A szövetség azt is felrója, hogy Fodor a 2024-es Európa-bajnokság idején, miután a szűk keretből kimaradt, a lehetőségét is kizárta annak, hogy szerepeljen, noha a posztján kényszerűségből cserélni is kellett a tornán, csakhogy ő ekkor már nem is tartózkodott a kontinensen.

Ez az első burkolt utalás arra, hogy Fodor Csenge kötődik egy nem európai országhoz. Nevezetesen Brazíliához.

A szövetség aztán konkrétabban is fogalmaz: megjegyzik, hogy a tavalyi vb-n a játékos többször feltűnt a lelátón a brazil válogatott németországi meccsei alatt, miközben a magyar csapat Hollandiában játszott. Sokatmondó, hogy Fodor Csenge ügyében a brazil válogatott győri csapattárs, Bruna de Paula is megszólalt, aki hazugnak nevezte Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányt.