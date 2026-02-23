Rendkívüli

Orbán Viktor: A nemzeti kormány nem enged a zsarolásnak + videó

Fodor Csengemagyar női kézilabda-válogatottMagyar Kézilabda Szövetség

A szövetség beolvasott Fodor Csengének, felróják neki, hogy a braziloknak szurkolt

Hivatalos közleményben reagált honlapján a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) az úgynevezett Fodor Csenge-ügyre. A Győr klasszis szélsője nem fogadta el Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány meghívóját a magyar női kézilabda-válogatott márciusi összetartására. Fodor Csenge egyértelmű emberi konfliktusról beszélt, és leszögezte, akkor lesz újra válogatott, ha más lesz a kapitány. Most a szövetség olvasott be a játékosnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 13:41
Hivatalos közleményben reagált a győri kézilabdázó ügyére a MKSZ, amely ezzel lezártnak tekinti Fodor Csenge esetét. Fotó: ALEX NICODIM Forrás: NurPhoto
Nem új keletű a Fodor Csenge-ügy, hiszen a győri kézilabdázó lassan négy éve nem szerepelt a magyar válogatottban különböző okok miatt, de a múlt hét óta már botrányos fejezetei íródnak a történetnek. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány múlt csütörtökön hirdette ki a legfrissebb válogatott keretét, és külön kitért Fodor Csenge kimaradására, aki nem fogadta el a meghívóját.

Fodor Csenge megkapta a magáét, a szövetség közleményben osztotta ki a magyar válogatott miatt
Fodor Csenge megkapta a magáét, a szövetség közleményben osztotta ki a magyar válogatott miatt (Fotó: NurPhoto/Alex Nicodim)

A kapitány szerint a játékos azt mondta neki, nem érzi a bizalmat, ezért nem jön, Golovin pedig értetlenül állt az eset előtt. A győri szélső aztán vasárnap a közösségi oldalán leírta a saját álláspontját, kifejtette, hogy egyértelmű emberi probléma áll a háttérben. Később egy nyilatkozatában Fodor arról beszélt, hogy addig nem lesz újra válogatott, amíg Golovin a kapitány, de szeretne még a nemzeti csapatban szerepelni.

Most az MKSZ is reagált minderre: a szövetség alaposan kiosztotta Fodor Csengét, és az ügybe burkoltan belekeverik a magánjellegű kapcsolatát is, ami Brazíliáig vezethet.

Fodor Csenge miért a brazil válogatottnak szurkolt a vb-n?

Az MKSZ közleményében tisztázza, hogy Fodor Csenge miért maradt ki a tavaly decemberi világbajnoki keretből, álláspontjuk szerint sérült volt, ezt a klubja orvosa is megerősítette, noha a játékos korábban vitatta, hogy ne lett volna alkalmas a játékra.

A szövetség azt is felrója, hogy Fodor a 2024-es Európa-bajnokság idején, miután a szűk keretből kimaradt, a lehetőségét is kizárta annak, hogy szerepeljen, noha a posztján kényszerűségből cserélni is kellett a tornán, csakhogy ő ekkor már nem is tartózkodott a kontinensen.

Ez az első burkolt utalás arra, hogy Fodor Csenge kötődik egy nem európai országhoz. Nevezetesen Brazíliához. 

A szövetség aztán konkrétabban is fogalmaz: megjegyzik, hogy a tavalyi vb-n a játékos többször feltűnt a lelátón a brazil válogatott németországi meccsei alatt, miközben a magyar csapat Hollandiában játszott. Sokatmondó, hogy Fodor Csenge ügyében a brazil válogatott győri csapattárs, Bruna de Paula is megszólalt, aki hazugnak nevezte Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányt.

Az MKSZ közleményét teljes egészében közöljük:

„Fodor Csenge tízszeres válogatott kézilabdázó bejelentette, hogy nem kíván a nemzeti együttesben szerepelni, és indoklásként – különféle fórumokon, váltakozó terjedelemben és érzelmi töltettel, de a lényeget tekintve – azt hozta fel: nem érzi a szövetségi kapitány részéről a bizalmat. Történt ez azután, hogy Golovin Vlagyimir a múlt héten ismét meghívta a válogatott keretbe – ami a bizalom egyértelmű jele –, ám ő ezt visszautasította.

Alább tényeket közlünk, azok önmagukért beszélnek.

Tavaly márciusban Fodor Csenge kért felmentést a válogatottság alól, akkor arra hivatkozva, hogy inkább Győrben kíván készülni. Ezt megelőzően a 2024-es, magyar–osztrák közös rendezésű Európa-bajnokság bő, 35-ös keretébe is jelölte már Golovin Vlagyimir, a szűkített keretbe a torna előtt nem, ám esetleges bevetését a szűk mérkőzés keretbe eleve kizárttá tette, hogy az Eb idején elutazott, nem is tartózkodott a kontinensen, holott a magyar válogatott éppen a balszélső poszton kényszerült a torna alatt cserére.

A 2025-ös világbajnokságra készülő keretnek így is tagja volt, ám sérülése miatt ki kellett hagynia a vb-t. Nem is adódott más választási, mérlegelési lehetőség, erről maga a Győri Audi ETO KC csapatorvosa, dr. Balogh Péter nyilatkozott így a klub honlapján, a vb-t megelőzően: „Fodor Csenge részleges combfeszítőizom-sérülést szenvedett, melynek MRI-vizsgálatával kissé nagyobb elváltozás igazolódott, ami hosszabb idejű pihenést és utókezelést igényel. Rehabilitációja folyamatban van, és várhatóan a jövő év elejétől lesz újból játékra képes.” A jövő év elejétől, tehát 2026 januárjától, miközben a világbajnokság 2025. december 14-én ért véget. E helyzetértékeléssel a válogatott egészségügyi stábja is teljes mértékben egyetértett.

A vb idején Fodor Csenge a televízió képernyőjén többször is megjelent, amint a lelátón követte a brazil válogatott mérkőzéseit Németországban, miközben a magyar csapat Hollandiában játszott. Ezt nem kívánjuk minősíteni, csak annyiban, hogy egyértelmű, nem kezdte el még a rehabilitációs munkát sem klubjában, Győrben. Mert nem volt abban az állapotban.

E nyilvánvaló tények közlésével a Magyar Kézilabda-szövetség a maga részéről lezártnak tekinti az úgynevezett Fodor Csenge-ügyet.

A magyar női válogatott és a magyar női kézilabdázás számára jelenleg a március 5-i, tatabányai, valamint a március 8-i, idegenbeli Dánia elleni EHF Euro Cup-mérkőzések és az ezeken pályára lépő játékosok a legfontosabbak.”

