Hamarosan új nemzetközi reptere lehet hazánknak – fotókon a fejlesztés jelenlegi állása

Látványos szakaszhoz ért a vidéki légikikötő átépítése.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 14:36
Hamarosan újabb nemzetközi repülőtér nyílik Fotó: Facebook/Hévíz-Balaton Airport
Látványos szakaszához érkezett a Hévíz–Balaton repülőtér megújítása: a fejlesztés első üteme a végéhez közeledik, és az elmúlt másfél év munkájának eredménye már most jól érzékelhető – közölte Nagy Bálint, a FideszKDNP országgyűlési képviselője a Facebookon.

A beruházás egyszerre érinti a repülőtér műszaki infrastruktúráját, az utasforgalmi kiszolgálást és az energetikai hatékonyságot, miközben a térségi gazdasági és turisztikai szerep erősítését is célozza.

A fejlesztések során 

  • teljeskörűen megújult a kifutópálya és a gurulópálya, 
  • korszerű navigációs rendszereket telepítettek, 
  • valamint a terminálépület belső felújításon és energetikai korszerűsítésen esett át. 

A fenntarthatósági szempontok megjelenéseként napelempark is létesült, amely részben a repülőtér működésének energiaigényét hivatott fedezni. 

A kapacitásbővítés révén hatékonyabbá vált a Schengen-övezeten belüli és kívüli utasforgalom kezelése, ami gyorsabb és kényelmesebb érkezést tesz lehetővé.

A fejlesztések hátterében önkormányzati együttműködés is szerepet játszik. Zalaegerszeg és Hévíz önkormányzata stratégiai megállapodást kötött közös fejlesztési elképzelések megvalósítására, amelyek központi eleme a Hévíz–Balaton Airport továbbfejlesztése. A dokumentumot Balaicz Zoltán és Naszádos Péter írta alá Sármelléken, a repülőtér felújított épületében.

A megállapodás értelmében a két város a jövőben közösen dolgozik a nemzetközi repülőtér fejlesztésén, a gyorsforgalmi kapcsolatok és a kerékpáros-összeköttetések kialakításán, emellett együttműködésük kiterjed a gazdaság, a turizmus, az egészségmegőrzés, a gyógyítás, a kultúra és a sport területére is. 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható. 

 


 

