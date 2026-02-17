Döntött a bíróság a győri gázolás ügyében – írja a Kisalföld. A Győri Járási Ügyészség bűnügyi felügyeletet indítványozott az ügyben, Győr közigazgatási területére korlátozva, nyomkövetővel. A bíróság így nem tarthatja a gyanúsítottat rács mögött.
Itt a bíróság döntése a győri gázoló ügyében, megszólalt az ügyvédje is
Vezetéstechnikai hibára hivatkozva nem részletezték, hogyan történhetett meg a tragédia.
A férfi, miközben a tárgyalóterem felé tartott, azt mondta az újságíróknak, hogy sajnálja a történteket, és őszinte részvétét fejezte ki az áldozat családjának.
A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően négy hónapra elrendelte a bűnügyi felügyeletet.
A 33 éves Cs. Dávidról tehát levették a bilincset, és a rendőrök szállították el a bíróságról – részletezte a Blikk. A gyanúsított ügyvédje, Plenter Nándor a tárgyalás után azt mondta:
Elismerte a bűnösségét. Most még nem tudta elmondani a baleset részleteit, vezetéstechnikai hibára hivatkozott.
Megszólalt a Győri Törvényszék szóvivője is. Máté Kinga azt közölte, hogy a férfit az otthonába viszik, ahol nyomkövetőt szerelnek a férfira. Részletezte: a hatóságok ellenőrizni fogják, hogy nem hagyja-e el Győr területét. Ha mégis megszegné a szabályokat, elrendelhetik a letartóztatását. Kiderült az is, hogy a gyanúsított nem vezethet.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy egy Aston Martin luxussportautó egy buszmegállóba csapódott február 14-én délután két óra környékén Győrben, ahol halálra gázolt egy ott várakozó, 76 éves nőt szombaton. Az autó jobb oldali első ülésén a fiatalember barátnője ült, ő könnyebb sérüléseket szenvedett.
