Négyéves gyermek holttestére bukkantak a Szamosban

Közölték azt is, hogy a rendőrség folytatja a helyszíni vizsgálatokat és az eset körülményeinek tisztázását.

A tragikus eset még január 23-án történt, amikor egy négyéves és egy ötéves gyermek beleesett a folyóba Szamosújváron. Az ötévest egy fiatal mentette ki a vízből. Korábban a Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a két gyermek egy, a folyópart közelében lévő dombon szánkózott, amikor a vízbe estek.