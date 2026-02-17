gyermekvízszamosholttest

Négyéves gyermek holttestére bukkantak a Szamosban

Vidám téli szánkózással indult a történet, tragédiával ért véget.

Magyar Nemzet
Forrás: Maszol2026. 02. 17. 14:17
illusztráció Fotó: Ruprech Judit Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megtalálták kedden annak a négyéves gyermeknek a holttestét a Kolozs megyei tűzoltók, aki január 23-án tűnt el a Szamos folyóban – adta hírül a Maszol.

A részletes tájékoztatás szerint kedden nem sokkal fél tizenkettő előtt, a január 23-án eltűnt kiskorú felkutatására irányuló keresés közben a tűzoltók megtalálták egy kiskorú holttestét, amelyet a helyszínen tartózkodó egységek emeltek ki a vízből Széplak település térségében – áll a Kolozs Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatásában. A kutatásban részt vett a Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság, a Kolozs Megyei Csendőr-felügyelőség, valamint a Kolozsvári Mobil Csendőregység.

Közölték azt is, hogy  a rendőrség folytatja a helyszíni vizsgálatokat és az eset körülményeinek tisztázását.

A tragikus eset még január 23-án történt, amikor egy négyéves és egy ötéves gyermek beleesett a folyóba Szamosújváron. Az ötévest egy fiatal mentette ki a vízből. Korábban a Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a két gyermek egy, a folyópart közelében lévő dombon szánkózott, amikor a vízbe estek. 

Egy kilencéves észrevette, hogy a két kicsit elsodorta a víz, a közeli lakóházakhoz rohant, ott kért segítségért. Így történt, hogy egy 17 éves fiatal sikeresen kimentette az 5 éves gyermeket a vízből. Őt kórházba szállították, de a négyéves gyermeket elsodorta a víz. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu