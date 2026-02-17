Négyéves gyermek holttestére bukkantak a Szamosban

Megtalálták kedden annak a négyéves gyermeknek a holttestét a Kolozs megyei tűzoltók, aki január 23-án tűnt el a Szamos folyóban – adta hírül a Maszol.
A részletes tájékoztatás szerint kedden nem sokkal fél tizenkettő előtt, a január 23-án eltűnt kiskorú felkutatására irányuló keresés közben a tűzoltók megtalálták egy kiskorú holttestét, amelyet a helyszínen tartózkodó egységek emeltek ki a vízből Széplak település térségében – áll a Kolozs Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatásában. A kutatásban részt vett a Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság, a Kolozs Megyei Csendőr-felügyelőség, valamint a Kolozsvári Mobil Csendőregység.
Közölték azt is, hogy a rendőrség folytatja a helyszíni vizsgálatokat és az eset körülményeinek tisztázását.
A tragikus eset még január 23-án történt, amikor egy négyéves és egy ötéves gyermek beleesett a folyóba Szamosújváron. Az ötévest egy fiatal mentette ki a vízből. Korábban a Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a két gyermek egy, a folyópart közelében lévő dombon szánkózott, amikor a vízbe estek.
Egy kilencéves észrevette, hogy a két kicsit elsodorta a víz, a közeli lakóházakhoz rohant, ott kért segítségért. Így történt, hogy egy 17 éves fiatal sikeresen kimentette az 5 éves gyermeket a vízből. Őt kórházba szállították, de a négyéves gyermeket elsodorta a víz.
