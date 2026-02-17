Csúnya dologról szerzett tudomást az egyik legnagyobb mobilszolgálató, az összes ügyfelét figyelmezteti

Ha mégis rákattintott a megadott linkekre vagy csatolmányokra, esetleg megadott valamilyen személyes adatot, vegye fel a kapcsolatot bankjával és jelentse a csalást, és ugyanígy jelentse be a csalást a rendőrségen is! Állítsa vissza a telefon gyári beállításait, és változtassa meg a jelszavait! Emellett törölje a gyanús fájlokat vagy a maguktól telepített alkalmazásokat!

Arra kérnek továbbá, hogy a csalást jelezze a One kollégáinak is a belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, vagy látogasson el egy üzletükbe!