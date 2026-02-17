levélfigyelmeztetésgyanús

Csúnya dologról szerzett tudomást az egyik legnagyobb mobilszolgálató, az összes ügyfelét figyelmezteti

Egy új üzenete érkezett.

Magyar Nemzet
Forrás: One2026. 02. 17. 13:23
cell,mobile,phone
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Tudomásunkra jutott, hogy csalók a One Magyarország Zrt. nevében, vagy társaságunkra hivatkozva adathalász, számlabefizetésre felszólító leveleket küldenek ki ügyfeleinknek” – írja az ügyfeleinek küldött levelében a vállalat. Segítségképpen összegyűjtötték, hogyan ismerheti fel az adathalász e-maileket, valamint azt is, mit tehet, ha már megtörtént a baj.

Az adathalász üzenetben egy bizonyos számlaszámhoz tartozó számla kifizetésére szólítanak fel és egy linkhez kötött számlabefizetési opciót kínálnak fel. Figyelmeztetnek, adathalászat gyanújára adhat okot, ha az üzenetek az alábbi jellemzőket tartalmazzák:

  • A levél sürgető hangvételt használ (pl. „azonnali befizetés”, „utolsó felszólítás”).
  • Ismeretlen vagy gyanús e-mail címről érkezik. A One Magyarország Zrt. kizárólag a no-reply@one​.​hu, corporate@one​.​hu, kapcsolat@one​.​hu, info@level​.​digi​.​hu e-mail-címekről vagy one-d​.​hu végű e-mail-címekről keresi meg ügyfeleit.
  • A levélben található link nem a megszokott, hivatalos weboldalra vagy applikációba vezet, hanem gyakorta a One felületeihez arculatban, színvilágban igen hasonló weboldalakra. Érdemes ebben az esetben ellenőrizni a weboldal címét.
  • A csatolmány megnyitására vagy személyes, banki adatok megadására kér.
  • A tárgymezőben azonosító szám található.
  • Helyesírási vagy nyelvtani hibák fordulnak elő az üzenetben.
  • Idegen cím, ország szerepel a levél alján, illetve az általuk használtaktól eltérő logók, képek szerepelnek a levélben.

Amennyiben gyanús levelet kapott, arra kérnek, a saját védelme érdekében az alábbi lépések szerint járjon el:

  • Ne kattintson a levélben található linkekre.
  • Ne nyissa meg a csatolmányokat.
  • Ne adjon meg semmilyen személyes vagy pénzügyi adatot, jelszót.
  • A gyanús e-mailt ne törölje, hanem továbbítsa a One ügyfélszolgálatára, erre az e-mail-címre: [email protected]
  • A csalók nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben vagy telefonhívással is próbálkozhatnak. Hangsúlyozzák: a One sosem kér jelszót, személyes vagy banki adatot ügyfélelégedettség-mérésre hivatkozva. Amennyiben a kollégáik olyan ügyintézés miatt keresik, ami beazonosításhoz kötött, azt telefonos csatornán teszik meg, a 1270-es hívószámról, vagy előre meghatározott, a honlapukon is elérhető telefonszámainkról. 

Ha mégis rákattintott a megadott linkekre vagy csatolmányokra, esetleg megadott valamilyen személyes adatot, vegye fel a kapcsolatot bankjával és jelentse a csalást, és ugyanígy jelentse be a csalást a rendőrségen is! Állítsa vissza a telefon gyári beállításait, és változtassa meg a jelszavait! Emellett törölje a gyanús fájlokat vagy a maguktól telepített alkalmazásokat!

Arra kérnek továbbá, hogy a csalást jelezze a One kollégáinak is a belföldről díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, vagy látogasson el egy üzletükbe!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu