Lemészárolta a szomszédait a Veszprém vármegyei férfi

A sértett tavaly május 24-én délelőtt segített fát fűrészelni a vádlott testvérének, aki szólt, hogy a sértett által korábban beszerelt villanybojler meghibásodott. Az elkövető 11 óra körül ért haza, a testvére neki is jelezte a hibát. A vádlott a fürdőszobában kérdőre vonta a férfit, aki közölte, hogy csak pénzért végzi el a javítást. A már indulatos elkövető ekkor egy bicskával több sérülést ejtett rajta, majd végül nagy erővel megszúrta és megvágta a nyakát, így a férfi a helyszínen meghalt.

Aztán átment a szomszédba, ahol az elhunyt sértett édesanyjára támadt, akin több, köztük életveszélyes sérülést ejtett. A férfi testvére meghallotta a sértett sikoltozását, és egy kapával kelt a védelmére. Az asszony átszaladt egy közeli házhoz, ahonnan értesítették a mentőket. A vádlott ezek után visszament a házukba, és megvárta a helyszínre érkező rendőröket.