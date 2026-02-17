A testvérével együtt élő férfinak már az előző években megromlott a kapcsolata a sértettekkel, mert úgy gondolta, hogy a szomszéd kifogásolható munkáival csak a pénzét akarta megszerezni – olvasható a vádiratban.
Lemészárolta a szomszédait a Veszprém vármegyei férfi
Dühében nyakon szúrta szomszédját egy Pápa környéki férfi, amiért szerinte a sértett hiányosan végezte el a rábízott javítási munkálatokat. A férfi a helyszínen meghalt – áll a Veszprém Vármegyei Főügyészség közleményében.
A sértett tavaly május 24-én délelőtt segített fát fűrészelni a vádlott testvérének, aki szólt, hogy a sértett által korábban beszerelt villanybojler meghibásodott. Az elkövető 11 óra körül ért haza, a testvére neki is jelezte a hibát. A vádlott a fürdőszobában kérdőre vonta a férfit, aki közölte, hogy csak pénzért végzi el a javítást. A már indulatos elkövető ekkor egy bicskával több sérülést ejtett rajta, majd végül nagy erővel megszúrta és megvágta a nyakát, így a férfi a helyszínen meghalt.
Aztán átment a szomszédba, ahol az elhunyt sértett édesanyjára támadt, akin több, köztük életveszélyes sérülést ejtett. A férfi testvére meghallotta a sértett sikoltozását, és egy kapával kelt a védelmére. Az asszony átszaladt egy közeli házhoz, ahonnan értesítették a mentőket. A vádlott ezek után visszament a házukba, és megvárta a helyszínre érkező rendőröket.
Az ügyészség a vádiratában fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben, azzal, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható.
