Békemenet lesz március 15-én

Lemészárolta a szomszédait a Veszprém vármegyei férfi

Dühében nyakon szúrta szomszédját egy Pápa környéki férfi, amiért szerinte a sértett hiányosan végezte el a rábízott javítási munkálatokat. A férfi a helyszínen meghalt – áll a Veszprém Vármegyei Főügyészség közleményében.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 17. 11:51
illusztráció Forrás: Pexels
A testvérével együtt élő férfinak már az előző években megromlott a kapcsolata a sértettekkel, mert úgy gondolta, hogy a szomszéd kifogásolható munkáival csak a pénzét akarta megszerezni – olvasható a vádiratban. 

A sértett tavaly május 24-én délelőtt segített fát fűrészelni a vádlott testvérének, aki szólt, hogy a sértett által korábban beszerelt villanybojler meghibásodott. Az elkövető 11 óra körül ért haza, a testvére neki is jelezte a hibát. A vádlott a fürdőszobában kérdőre vonta a férfit, aki közölte, hogy csak pénzért végzi el a javítást. A már indulatos elkövető ekkor egy bicskával több sérülést ejtett rajta, majd végül nagy erővel megszúrta és megvágta a nyakát, így a férfi a helyszínen meghalt.

Aztán átment a szomszédba, ahol az elhunyt sértett édesanyjára támadt, akin több, köztük életveszélyes sérülést ejtett. A férfi testvére meghallotta a sértett sikoltozását, és egy kapával kelt a védelmére. Az asszony átszaladt egy közeli házhoz, ahonnan értesítették a mentőket. A vádlott ezek után visszament a házukba, és megvárta a helyszínre érkező rendőröket.

Az ügyészség a vádiratában fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben, azzal, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

