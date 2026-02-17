Megvan a roller, de semmi nyoma a Dombóváron eltűnt fiatal nőnek + fotó

A Dombóvári Rendőrkapitányságon eljárást folytatnak Pozsonyi Szabina Kitti dombóvári nő eltűnése miatt – írja a rendőrségi portál.
Pozsonyi Szabina Kitti február 16-án a délutáni órákban rollerrel távozott dombóvári otthonából, azóta életjelet nem adott magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A 30 éves nő körülbelül 165 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő sötétbarna hajú, barna szemű.
Az eltűnésekor egy fehér alapon fekete kockás mintázatú nadrágot, fekete sportcipőt és egy fekete garbót viselt.
További Belföld híreink
A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható nő jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
