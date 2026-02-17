Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

dombóváreltűnés

Megvan a roller, de semmi nyoma a Dombóváron eltűnt fiatal nőnek + fotó

Segítsen, ha tud róla valamit!

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 12:33
Megtalálták a rollert, de Pozsonyi Szabina Kitti még mindig nincs meg. Forrás: Police
A Dombóvári Rendőrkapitányságon eljárást folytatnak Pozsonyi Szabina Kitti dombóvári nő eltűnése miatt – írja a rendőrségi portál.

Pozsonyi Szabina Kitti február 16-án a délutáni órákban rollerrel távozott dombóvári otthonából, azóta életjelet nem adott magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A 30 éves nő körülbelül 165 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő sötétbarna hajú, barna szemű. 

Forrás: Police.hu

Az eltűnésekor egy fehér alapon fekete kockás mintázatú nadrágot, fekete sportcipőt és egy fekete garbót viselt.

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható nő jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

