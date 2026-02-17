Megvan a roller, de semmi nyoma a Dombóváron eltűnt fiatal nőnek + fotó

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható nő jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.