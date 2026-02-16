Rendkívüli

Megvan a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Nyári gumival okozhatott tragikus balesetet Győrben az Aston Martin

Szombaton egy 33 éves fiatalember Aston Martin sportkocsijával egy buszmegállóba csapódott, ahol halálra gázolt egy ott várakozó, idős asszonyt. A balesetben közrejátszhatott, hogy vélhetően télvíz idején is nyári gumi volt a luxusautón.

2026. 02. 16. 18:15
Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, tragikus baleset történt szombaton délelőtt Győr belvárosában. Egy Aston Martin Vantage F1 Edition sportkocsi a megyeszékhely egyik legforgalmasabb szakaszán, a Szent István úton nagy sebességgel haladva áttért a szemközti sávba, majd nekicsapódott egy buszmegállónak, ahol halálra gázolt egy ott várakozó 76 éves nőt. Az 535 lóerős luxusautót egy 33 éves helyi férfi vezette, akit a baleset után a rendőrök előállítottak, és halálos közúti baleset okozásának gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A Győri Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya a férfit őrizetbe vette és előterjesztést tett letartóztatására.

baleset
A balesetet okozó Aston Martin gumijának mintázata a nyári abroncsokra jellemző / Fotó: Krizsán Csaba/Kisalföld

Az Origo a Blikk értesülése alapján arról ír, hogy az újonnan 70-80 millióba kerülő sportkocsin még most, februárban is nyári gumi volt. A téli gumik használata nem kötelező Magyarországon, de +7 fok alatt erősen ajánlott a biztonságos közlekedés érdekében.

A spórolás is közrejátszhatott a baleset megtörténtében

A bulvárlap munkatársai vették észre a balesetről készült fotókon, hogy az autó kifordított jobb első kerekén – a mintázatból ítélve – nem az évszaknak megfelelő abroncs van. Mint írják, a nyári gumik mintája eltér a télitől: utóbbit apró barázdák tagolják, hogy jobban meg tudjon kapaszkodni a havas, latyakos felületeken, míg a nyári gumikon párhuzamosan futó vízelvezető csatornák vannak, pont úgy, mint a képen látható Aston Martin abroncsán. Lehet, hogy a méregdrága izomautó tulajdonosa spórolni akart, ezért nem tartotta fontosnak a gumicserét, azonban ez a döntése is hozzájárulhatott a végzetes következményhez?

Borítókép: Krizsán Csaba/Kisalföld

