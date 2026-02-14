Sportautó csapódott a buszmegállóba, egy ember meghalt + videó

Súlyos közlekedési baleset történt Győrben, ahol egy Aston Martin buszmegállóba hajtott. Egy ember életét vesztette, ketten megsérültek – adta hírül a Móvár Press.

Halálos közlekedési baleset történt szombat délelőtt Győrben, a Szent István úton, a Jókai utca és a Munkácsy Mihály utca közötti szakaszon.

Egy Aston Martin sportautó tisztázatlan körülmények között letért az útról, és a buszmegállóba csapódott, több embert elütve

A helyszínre az Országos Mentőszolgálat munkatársai és a városi tűzoltók is kivonultak. A helyszínről egy 30 év körüli férfit fejsérüléssel, míg egy 20 év körüli nőt további vizsgálatok céljából szállítottak a kórházba – írja a Kisalföld.

A baleset következtében egy 80 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a beavatkozás idejére az Abda felé vezető irányban lezárták az érintett útszakaszt. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit.

