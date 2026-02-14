Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat + videó

balesetgyőraston martin

Sportautó csapódott a buszmegállóba, egy ember meghalt + videó

Buszmegállóba csapódott egy Aston Martin szombat délelőtt Győrben, több embert is elütött. A balesetben egy ember meghalt, ketten megsérültek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 13:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Súlyos közlekedési baleset történt Győrben, ahol egy Aston Martin buszmegállóba hajtott. Egy ember életét vesztette, ketten megsérültek – adta hírül a Móvár Press.

Fotó: Kisalföld

Halálos közlekedési baleset történt szombat délelőtt Győrben, a Szent István úton, a Jókai utca és a Munkácsy Mihály utca közötti szakaszon. 

Egy Aston Martin sportautó tisztázatlan körülmények között letért az útról, és a buszmegállóba csapódott, több embert elütve

A helyszínre az Országos Mentőszolgálat munkatársai és a városi tűzoltók is kivonultak. A helyszínről egy 30 év körüli férfit fejsérüléssel, míg egy 20 év körüli nőt további vizsgálatok céljából szállítottak a kórházba – írja a Kisalföld.

A baleset következtében egy 80 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a beavatkozás idejére az Abda felé vezető irányban lezárták az érintett útszakaszt. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit.

A tragédiáról készült további fotókat és videókat ITT tekintheti meg.

Borítókép: Súlyos baleset Győrben a Szent István úton: a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre (Forrás: Kisalföld)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekWellor

Wellor belecsap…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának szombati blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.