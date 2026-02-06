Nem csak szép emlék: így hat a nagyszülők és unokák kapcsolata az egészségre

Az elmúlt évek kutatásai ugyanis azt mutatják, hogy a nagyszülők és unokák kapcsolata nem pusztán a hangulatra hat. A rendszeres együttlét mérhető nyomot hagy a testi állapoton, a szellemi frissességen és azon is, hogyan viseljük az öregedést.

A nagyszülők és unokák kapcsolata a lelki és testi jóllétet is támogatja (Fotó: Pexels/Mikhail Nilov)

Nagyszülők és unokák kapcsolata = lelki egészség időskorban

Idősebb korban sokaknál ritkulnak a közösségi alkalmak. Ebben a helyzetben a család szerepe felértékelődik. Egészségügyi szakértők szerint a rendszeres, személyes családi kapcsolatok csökkenthetik a magányérzetet, amely az időskori lelki problémák egyik fő kockázati tényezője. A nagyszülők gyakran számolnak be arról, hogy az unokákkal töltött idő:

értelmet és ritmust ad a mindennapoknak,

erősíti a hasznosság és összetartozás érzését,

javítja a hangulatot és az életkedvet.

Ez a lelki stabilitás önmagában is sokat jelent, de a hatás nem áll meg a léleknél.

Nagyszülői szerep és testi egészség

Az elmúlt években több nemzetközi vizsgálat is foglalkozott azzal, hogyan hat a nagyszülői szerep a testi állapotra. Az eredmények szerint az unokákkal töltött idő gyakran együtt jár a több mozgással, sétával, játékkal. Mindez ugyan nem sportteljesítmény, mégis számít, mert aktív életre ösztönöz. Egészségügyi összefoglalók szerint az ilyen mozgás:

segíti az ízületek átmozgatását,

javítja a keringést,

hozzájárul az általános erőnlét megőrzéséhez.

Idősebb korban az ilyen örömteli, nem megterhelő aktivitás hosszú távon kedvezőbb, mint az erőltetett edzés.

Az unokákkal töltött idő aktív életre ösztönöz (Fotó: Pexels/freestock)

Szellemi frissesség és memória: az agy is dolgozik

Talán kevésbé látványos, de legalább ilyen fontos a szellemi hatás. Egy nagy mintás kutatás arra jutott, a rendszeresen unokáikkal foglalkozó nagyszülőknél gyakran mérhető jobb memória, élénkebb figyelem és stabilabb kognitív működés. Az unokákkal való foglalkozás folyamatos jelenlétet igényel. Figyelni kell, válaszolni, mesélni, emlékezni, vagyis az agy aktív marad. A kutatók nem állítják, hogy ez megelőzi a demenciát vagy az Alzheimer-kórt, de a szellemi aktivitást egyértelműen védő tényezőként említik.