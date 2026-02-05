Délutáni szunyókálás: mikor segít és mikor árt?

A délutáni szunyókálás nem csupán kényelmi kérdés. Hatással lehet a koncentrációra, a memóriára, a hangulatra és az éjszakai alvás minőségére is. A kérdés tehát nem az, hogy szabad-e, hanem az, hogyan, mikor és mennyi ideig történik.

A délutáni szunyókálás rövid, tudatos formában frissítő lehet – de nem mindegy, mikor és mennyi ideig tart. (Fotó: Pexels/Kampus Production)

Nem lustaság, biológia: a belső óra működése

Ha a kora délutáni órákban elnehezül a szemhéj és csökken az éberség, annak nem a lustaság az oka. A szervezetünk naponta két alkalommal él át természetes energiaszint-csökkenést: hajnalban, valamint a déli–kora délutáni időszakban. Ez a jelenség szorosan kapcsolódik a cirkadián ritmushoz.

A cirkadián ritmus egy nagyjából 24 órás belső időzítő rendszer, amely szabályozza az alvás–ébrenlét ciklust, a hormontermelést, a testhőmérsékletet és a mentális éberséget. Tudományos vizsgálatok szerint a délutáni „energiazuhanás” ennek a rendszernek a természetes velejárója. Éppen ezért működhetnek jól a rövid nappali pihenők. Ilyenkor a szervezet nem mély alvásba merül, hanem átmeneti regenerációt kap, mintha egy gyors újraindítást végezne.

A kutatások alapján egy 10–30 perces, tudatosan időzített délutáni alvás:

javíthatja az éberséget és a reakcióidőt,

támogatja a memóriát és a tanulási képességet,

kedvezően hat a hangulatra,

akár több órán át tartó frissességet biztosíthat.

Egyes vélemények szerint hatékonyabban élénkít, mint egy csésze kávé.

Mikor válik a délutáni szunyókálás károssá?

Ám nem minden pihenés egyforma. A kutatások szerint a délutáni szunyókálás hatása az éjszakai alvásra nagymértékben attól függ, mikor és mennyi ideig tart a nappali pihenés. Ha túl hosszúra nyúlik (például 45 percnél hosszabbra), könnyen belekerülhetünk a mély alvás fázisába. Ilyenkor, amikor ébredünk, nem frissnek, hanem nehézkesnek érezzük magunkat. Az alvásmámor (sleep inertia) utáni állapotot tompa gondolkodás, nehéz fej, lassabb reakciók jellemzik.

Az is gondot okozgat, ha a pihenő túl későn – úgy 4–5 óra körül – történik, mert ez teljesen összezavarhatja az éjszakai alvást. Egyes kutások szerint a késő délutáni, hosszabb szunyókálás töredezetté teheti az éjszakai pihenést, ami több felébredéssel és lassabb elalvással jár.