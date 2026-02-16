Ezekből a jelekből kiderül, biztonságosan kötődünk-e kapcsolatainkban

A kötődés jelensége mindig is foglalkoztatta az embereket, igazán az 1960-as években került a szakemberek látóterébe, és innentől az érdeklődés töretlen a téma iránt. A kötődéselméletet, elsősorban a szülő-gyermek közötti kapcsolatból kiindulva alkotta meg John Bowlby és Mary Ainsworth. Az elméletet azonban a felnőttkori párkapcsolatokra is kiterjesztették később. Cindy Hazan és Phillip Shaver az 1980-as évek végén arra a következtetésre jutottak, hogy a felnőtt párkapcsolati partnerek közötti interakciók hasonlóságot mutatnak a gyerekek és gondozóik közötti interakciókhoz. A kötődéselmélet azt vizsgálja, hogy a gondozóinkkal szerzett gyermekkori tapasztalatok hogyan befolyásolják a felnőttkori kapcsolatokat. Alapkoncepciója az, hogy a kötődés az elsődleges mechanizmus minden kapcsolatunkban, legyen az szerelemi, családi vagy baráti.

Segítséget és támogatást nyújtanak egymásnak a biztonságosan kötődő emberek a párkapcsolatokban. Fotó: Pexels.

A párok megnyugszanak egymás közelében, szeretnek közel lenni a másikhoz, igénylik, hogy ne töltsenek túl sok időt külön. A felnőtt párok az ideális párkapcsolatban a másikra hátországként tekintenek, úgy, hogy a másik jelenlétén kívül akár annak a tudata is fontos, a másik létezik, számítani lehet rá. Amikor távolabb kerülnek egymástól, hiányoznak egymásnak. Legszívesebben párban oldják meg az élet nagyobb kihívásait, vagy akár az egészen egyszerű dolgokat, a lényeg, hogy segítséget és támogatást nyújtanak egymásnak. A felnőttkori párkapcsolat, intimitás több szempontól más, mint amit a gyermek a szülővel él meg, a kötődéselmélet nem is ezt kívánja bebizonyítani, csak rávilágítani arra, hogy az elmélet alapelvei mindkettő típusú kapcsolatban működnek.

Mint ahogyan korábban megírtuk, a felnőttek esetében négy kötődési típust azonosítottak:

biztonságos, szorongó, elutasító-elkerülő, félelemteli-elkerülő.

Biztonságos kötődés

Thais Gibson, Kötődési problémák és megoldások című könyvéből kiderül, a biztonságos kötődési stílusúak:

Biztonságban érzik magukat a kapcsolatokban.

Általában támogatóak, elérhetőek és nyitottak a barátjuk vagy partnerük számára.

Segíthetik a más kötődési mintázattal rendelkezőket egy biztonságosabb térbe kerülni, és a megfelelő eszközökkel biztosíthatják, hogy teljesen biztonságos kötődésűvé váljanak.

A szerző szerint olyan gyermekkor eredménye a biztonságos kötődés, melyben

a szülők rendelkezésre állnak és támogatást nyújtanak gyermekük számára.

A gyermeknek megtanították a szülők, hogy biztonságban vannak, lehetnek sebezhetőek, és a szükségleteik jogosak.