Csercsa Balázs: A Tisza támogatná Ukrajna uniós tagságát

A Tisza Pártban közszájon forogtak a vagyonadóról, a többkulcsos adóról és progresszív szja-ról szóló tervek, „ezek olyan dolgok voltak, amikről nagyon sokat beszélgettünk” – mondta Csercsa Balázs, az ellenzéki párt volt egyházügyi vezetője, történész, bibliakutató az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden.

Csercsa Balázs (Képernyőfotó)

Csercsa Balázs a műsorban megerősítette: az Indexen nyilvánosságra hozott hatszáz oldalas megszorítócsomag egy tanulmánygyűjtemény, ami egyértelműen a Tiszához köthetően készült, és ennek alapján készült el az ellenzéki párt programja.

A tanulmánygyűjtemény nyilvánosságra hozatalát követően a Tisza rohamtempóban kezdett el egy kampányszerű programot megírni, ami csak arra szolgált, hogy a kampányban fel lehessen használni.

A Tisza programja lényegében jól hangzó ígéreteknek a gyűjteménye, amik a kampányban rokonszenvesek az embereknek, de az ebben kitűzött célok elérésének mikéntjéről nem tesz említést a hivatalosan megjelent program. Ukrajna uniós csatlakozását említve azt mondta, véleménye szerint ezt a Tisza támogatni fogja, már csak azért is, mert volt erről egy szavazás a Tisza közösségén belül, és akkor, bár nem nagy többséggel, de nyert az az álláspont, hogy az uniós csatlakozását Ukrajnának támogatni kell.

A műsorvezető kérdésére, hogy a Tisza komolyan vette-e az általa indított Nemzet Hangja szavazást, Csercsa Balázs úgy válaszolt: meglepő volt számára is, hogy a Tisza közössége a legtöbb kérdésben 90 százalék fölötti eredménnyel szavazott a Tisza Párt irányvonala mellett.

– Pont Ukrajna kérdése volt egy ilyen megosztó kérdés, de ha a párt azt látja, hogy a közösségben ez a vélemény túlsúlyban van, akkor az számára is irányadó kell, hogy legyen – mondta.

Arra a kérdésre, hogy a Tisza Világ applikációval kapcsolatos botrány hogyan csapódott le a pártban, elmondta: látható volt egyfajta tűzoltás, az adatszivárgásra felhúzott védekezés azonban a Tisza-szigetek közösségén belül nem sok embert győzött meg és ott volt egyfajta bizonytalanság.

Csercsa szerint az információ is egy értéktárgy, tehát a személyes információkért a Tisza Pártnak felelősséget kell vállalnia, biztosítania kellett volna, hogy azok ne kerüljenek nyilvánosságra. A hangulatot firtató kérdésre Csercsa Balázs hangsúlyozta:

a Tisza központjában optimista a hangulat, a Tisza-szigeteken belül már nem feltétlenül.

– A Tisza-szigeteknél vannak olyan dolgok, amikkel ők nem értenek egyet, hanem csak azért vannak a Tisza Párt mellett, mert a rendszerváltást várják tőle, de meggyőződésem szerint, és azok alapján, amiket megtapasztaltam, a Tisza Párt alkalmatlan arra, hogy rendszerváltást hozzon el – mondta. Csercsa Balázs kifejtette:

vannak elégedetlenségek a Tiszán belül és vannak viták a párt vezetésében is.

Hozzátette: távozása kavart némi zavart az erőben a Tisza Párton belül, az Index cikkének megjelenése napján feloszlatták az egyházügyi munkacsoportot, amiben korábban dolgozott.