A tiszások egy része sem hisz Magyar Péternek

A Tiszások egy része nem hisz abban, hogy Magyar Péter a Kánaánt fogja elhozni – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója. – És ezt nem tudom függetleníteni attól, hogy az elmúlt hónapokban nagyon komoly adóemelési tervek szivárogtak ki a Tisza háza tájáról, amit nem tudtak érthető és hihető módon cáfolni. És erre jön Csercsa Balázs, aki meg is erősíti azt, hogy ez a 600 oldalas konvergenciaprogram igaz – idézte a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportja volt vezetőjének nyilatkozatait Talabér Krisztián.

Van válasz arra, hogy a balos közvélemény-kutatók miért mérik még mindig felül a Tiszát – mondta Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Ha kiderülne, hogy még sincs mögötte az a kraft, akkor lehet, hogy elszivárognának a párt mögül a szavazók, és visszamennének DK-hoz, vagy más pártokhoz, és megint elkezdenének elvi alapon politizálni. – Ez a baloldali szavazótábor arra van kondicionálva, hogy mindig a legerősebbre szavazzon, mindenféle ideológiai elköteleződés nélkül – fejtette ki a vezető elemző.

Nyár vége óta egy egyértelmű trend látszik: a Tisza Párt üvegplafonba ütközött, nem tud növekedni – ismertette Talabér Krisztián. Ennek oka, hogy nem organikusan szerveződő tábor áll mögötte, hanem egy allokációja a korábbi baloldali táboroknak. – A kormánypártoknál viszont egy lassú, de nagyon tartós emelkedés indult meg a nyár végével, míg mi az ősz elején 47 százalékon láttuk a kormánypártokat, most ez 51 százalék, szemben a Tisza 41 százalékával – mondta a kutatási igazgató.

– Az Alapjogokért Központnak kijött egy friss elemzése, ahol arra is kitértünk, hogy látszik már, hogy valamiféle választási csalás narratívát építenek, felkészítve a vereségükre a híveiket – mondta el Dornfeld László. – A végcél egy belgrádi szcenárió lenne, egy állandósult belpolitikai válság, ahol kormányozni is sokkal nehezebb a jobboldalnak. Ha már nem sikerült kiütni a nyeregből, akkor legalább tegyük minél nehezebbé a kormányzást, hogy minél kevesebb idejük jusson a brüsszeli háború- és migrációpárti rendelkezések fúrására, foglalkozzanak inkább itthon a tűzoltással – érvelt a vezető elemző.

