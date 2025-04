Egy pécsi úszó Milák Kristóf nyakára nőtt, egy év alatt nagyot rontott a bajnok

Milák Kristóf tavaly a párizsi olimpián 100 pillangón arany-, 200-on ezüstérmes volt, azóta nem versenyzett, kihagyta decemberben a budapesti rövidpályás vb-t is. Új edzővel készül, Virth Balázs után Szabó Álmos vette át a felkészítését, akivel két külföldi edzőtáborban is járt idén, februárban három hétre utazott Tenerifére, nemrég pedig Olaszországból ért haza magaslati edzőtáborból, de versenyen az olimpia óta most, a kaposvári ob-n úszott először.

Milák Kristóf az olimpia óta először ugrott medencébe versenyen (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

A 100 gyors itthon főleg a tavaly vb-érmes Németh Nándor felségterülete, ő azonban egy fáradásos bordarepedésből nemrég épült fel, így az ob-n nem vállalta ezt a számot. Az országos csúcsot egyébként nem is ő, hanem Milák tartja, aki még Virth vezetésével a problémás időszaka előtt, a 2022-es Eb-n repesztett 47,47 másodpercet.

Milák Kristóf gyengébb, mint tavaly, Pécsről kapott kihívót

A mostani ob előfutamában persze nem a rekordja volt a mérce, de nagyon jó összehasonlítási alap lehet a tavalyi ob, amelyen napra pontosan ugyanekkor, április 9-én úszott a 100 gyors előfutamában. Mellékszál, de akkor ugyanúgy szakállat növesztve, mint most... Akkor 49,02-vel az első helyen jutott be a döntőbe Németh előtt, most viszont ennél hét tizeddel gyengébb időt úszott, ami ezen a távon jelentős különbség. Milák 49,74 másodpercet jött.

Ezzel Milák csak holtversenyben végzett az első helyen az előfutamokban, nagy meglepetésre ugyanis a pécsi Jászó Ádám századra pontosan ugyanennyire volt képes.

Milák teljesítménye annak fényében különösen érdekes ezen az ob-n, hogy papíron most nyugodtabb a felkészülése Szabó Álmossal, mint tavaly ilyenkor Virth-tel volt, amikor nem voltak tiszták a viszonyok. Ez persze még csak az első úszása volt, korai lenne megítélni, hogy milyen formában van.

A 100 gyors döntőjét ma 17.27-kor rendezik Kaposváron (tv.: Duna World).