Miért lett úrrá a pánik? Okkal háborognak az igazságtalanság miatt a téli olimpián

A válogatottak két-két legjobb síugrója versengett a férfiak szupercsapatversenyében, a téli olimpiai érmek sorsa az eredeti kiírás alapján három körben dőlt volna el. A favorit osztrákok – Jan Hörl és Stephan Embacher – már az elejétől kezdve vezettek, a második sorozat után bő húsz ponttal álltak a lengyelek – Kacper Tomasiak és Pawel Wasek – előtt. Lengyelország mögött a 3–6. helyen négy csapat három ponton belül állt, ami síugrásban rendkívül szorosnak számít, különösen nagysáncos versenyen. Így kezdődött el a harmadik széria, amely során fordított sorrendben ugrottak a sportolók.

Aligha örülhetnének téli olimpiai éremnek a lengyel síugrók (balra), ha a zsűri nem szakítja félbe, majd törli az utolsó sorozatot a németek és a japánok bánatára (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

Tomasiak Raimund mögé került, de a lengyelek megúszták

A harmadik sorozatban az első ugrók után a japánok feljöttek a második helyre a norvégok elé, majd az utolsó körben a normálsáncos olimpiai bajnok, Philipp Raimund nagy előnnyel az élre repítette a németeket. Akkor azonban olyannyira elkezdett szakadni a hó és fújni a szél, hogy hosszú percekig állt a küzdelem, Bár Tomasiakot még leengedték, nem volt esélye nagy sebességet gyűjteni, így elrontotta az ugrását, és a lengyelek visszaestek. Ezután már csak három ugrás lett volna hátra a versenyből, de a zsűri végül úgy döntött, hogy a teljes utolsó sorozatot törli, és az első két kör utáni állást nyilvánítja végeredménynek.

Így Lengyelország megmenekült, Németország és Japán pedig csalódott lehetett. Pedig néhány perccel később elállt a havazás...

Norvégiában az édesapja halálos ágya mellől az olimpiára utazó Johann Andre Forfang örömkönnyeiről, Ausztriában pedig a várva várt első idei síugróéremről beszélnek a viadal után – Lengyelországban eközben a német kritikák ellenére próbálják kiélvezni, hogy a 19 éves Tomasiak három éremmel zárta az olimpiát, amelynél többet egyelőre csak Johannes Hösflot Klaebo szerzett a milánói–cortinai játékokon.

A németek felháborodtak a zsűri döntése miatt

Bár a németek korábbi olimpiai bajnoka, Sven Hannawald televíziós szakértőként azt mondta, hogy ő és minden bizonnyal Raimundék sem akartak volna ilyen körülmények között dobogóra állni, de a történtek részben másra utalnak. A német szurkolók percekig hangosan fütyültek a zsűri döntése után, és a csapaton belül is érezhető volt az elégedetlenség. Andreas Wellinger frusztrálónak nevezte az érem elbukását, pláne 16 centiméternek megfelelő 0,3 pont lemaradással, és szerinte nem kellett volna kivárni Raimund utolsó ugrása után, mert csak egyre rosszabbak lettek a körülmények.

Tény, ha Tomasiakkal nem várnak percekig (vagy még tovább várnak), akkor alighanem jobb ugrást hajtott volna végre, és talán nem is kell félbeszakítani a versenyt, és törölni a harmadik sorozatot.

A németek osztrák edzője, Stefan Horngacher elmondása szerint szüksége volt egy sörre ahhoz, hogy megnyugodjon, a Német Síszövetség szakági vezetőjeként dolgozó Horst Hüttel pedig egyenesen kimondta: rossz döntés született azzal, hogy nem várt eleget a zsűri, a felszerelések ellenőrzését és az eredményhirdetést ugyanis már ismét szélcsendben és csapadék nélkül rendezték.