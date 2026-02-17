Liu Shaoangnál is jobban hittek benne, majdnem fejre állt, mégsem lehetne ennél boldogabb

A finálé eredetileg 19.30-kor kezdődött volna, de mivel viharos szél tombolt és a hó is esett a Livigno Hóparkban, mintegy másfél órás csúszással rajtolhatott csak el a küzdelem. A női szabadstílusú sízők big air versenyének döntője a két svájci résztvevő visszalépése miatt csak tízfős volt, és mindenki három ugrást mutatott be a nagy ugratóról – a résztvevők két legmagasabb pontszámát összeadva alakult ki a végeredmény. Az idei téli olimpiai játékokon slopestyle-ban harmadik Megan Oldham már az első két ugrásával olyan eredményt ért el, hogy a riválisok hibái után a harmadikra már biztos győztesként állhatott oda. A címvédőként indult kínai Eileen Gu az első ugrása után holtversenyben harmadik volt, a másodikat elrontotta, az utolsó sorozatban előrelépve ezüstérmet szerzett. A harmadik helyet pedig a hazaiak sízője, Flora Tabanelli érdemelte ki.

Eileen Gu (még) nem tudta megszerezni az idei téli olimpia első kínai aranyérmét, de ő így is boldog volt. Fotó: Yomiuri via AFP/Kunihiko Miura

Eileen Gu a big air ezüstérme után boldogan értékelt

A milánói–cortinai téli olimpia sportolói közül a gyorskorcsolyázó Jutta Leerdam és az alpesisíző Lindsey Vonn mögött a harmadik legtöbb Instagram-követővel rendelkező Eileen Gu a népszerűségét és a bevétele nagy részét főként nem a sportpályán mutatott eredményeivel érte el, de így is már az ötödik ötkarikás érmét szerezte, ami sportági rekord a női mezőnyben. A magát amerikainak és kínainak egyszerre valló Gu négy éve Pekingben 18 évesen lett a big air győztese, azóta viszont ebben a versenyszámban hivatalosan egyszer sem is indult, így nem meglepő, hogy ezúttal az ezüstéremnek is tudott örülni.

– Nem mondom, hogy alacsonyak voltak az elvárásaim, de miután négy éve ez volt az első ilyen versenyem, lépésenként akartam haladni, síelni egyet, aztán majd lesz, ami lesz.

Nem is lehetnék boldogabb, nagyon örülök az újabb éremnek, úgy érzem, mindegyiket nehezebb volt megszerezni az előzőnél.

A mai viadal előtt a félcsőversenyhez való síléceimet is magamra hoztam arra az esetre, ha nem állnék itt dobogóra, hogy utána egyből mehessek edzeni. Így végül erre nem kerülhetett sor... – mondta a 22 éves Gu, aki sok boldogságot kívánt honfitársainak annak apropóján, hogy órákkal a big air fináléja előtt köszöntött be a kínai holdújév.